«التعليم» توجه بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة الطلاب المدمجين بمراحل التعليم المختلفة

وجهت الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا، للطلاب المدمجين لجميع المديريات التعليمية.

وجاء نص الخطاب كالتالي:

استمرارا للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لأبنائنا الطلاب بمدارس التعليم ما قبل الجامعي ( تعليم ابتدائي - تعليم إعدادي - تعليم ثانوي عام - تعليم ثانوي فني - تعليم مجتمعي - مدارس يابانية ) ، وحيث أن جميع مدارس وزارة التربية والتعليم مدارس دامجة، ويطبق عليها القرار الوزاري رقم ٢٥٢ لسنة ۲۰۱۷ بناء على المادة رقم ١، كما رقم ١٤ من ذات القرار، تنص على أن الإشراف على الطلاب المدمجين تكون مسئولية الإدارات المعنية ( رياض الأطفال - التعليم الابتداني -التعليم الإعدادي - المدارس الرسمية للغات - التعليم المجتمعي - التعليم الخاص والدولي - التعليم الثانوي).

وطالب الخطالب، بضرورة التنبيه على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة الطلاب المدمجين بمراحل التعليم المختلفة من مديريتكم الموقرة طبقا للمادة ١٤ على أن يتم إعداد تقارير دورية للعرض على السلطة المختصة بمديريتكم وموافاتنا بتقرير شهري عن ذلك للمتابعة.