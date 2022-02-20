الأحد 20 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة سعودية: إيران هي القاسم المشترك في أزمات وتوترات المنطقة

جريدة الدستور

أكدت صحيفة "البلاد" السعودية أن إيران هي القاسم المشترك في أزمات وتوترات المنطقة، إن كان بشكل مباشر كالبرنامج النووي، ومراوغة طهران وخداعها للمجتمع الدولي الذي أكد خطورة هذا السلوك على الاستقرار الإقليمي والدولي، أو غير المباشر من خلال التدخل الإيراني في المنطقة واستهداف أمن واستقرار دولها، عبر الأذرع المسلحة الإرهابية في أكثر من دولة، وشواهد ذلك مؤامرات وجرائم ميليشيا الحوثي وحزب الله.

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد بعنوان (ميليشيا الإرهاب) - أن الشعب اليمني دفع ولا يزال يدفع الأثمان منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية، وما ترتكبه تلك الميليشيا بحق البشر والهوية اليمنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الميليشيا الإرهابية تتمادى في غيها برفض التجاوب مع جهود حل الأزمة بين الأطراف اليمنية، مضيفة أن هذا الرفض يعكس خطورة الدور الإيراني وأجندته الإقليمية في تسليح وتحريك ميليشياتها الإرهابية، مما يستدعي موقفا دوليا قويا لوقف خطر المخطط الإيراني وميليشات الإرهاب.

الرياض إيران السعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هوامش على دفتر «التنوير»

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 20-2-2022

حالة الطقس غدًا الأحد.. أمطار خفيفة وشبورة مائية

«تعليم الجيزة» تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب الطقس

«سعفان» يُعلن عن 39 وظيفة قيادة خالية بديوان «القوى العاملة»

غرف عمليات «المرور» تتابع حركة السيارات في ظل موجة الطفس السيئ

مشاركة وزير الخارجية فى «ميونخ للأمن» تتصدر اهتمامات الصحف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

سعيد المصرى

إنصاف المرأة مفتاح تجديد علاقة الدين بالمجتمع

ماجد حبته

مؤتمر ميونخ للأمن

د. منى حلمى

الحجاب والحرية الشخصية

علي سعدة

مواكبة العصر.. مطلب حتمى

د. داليا مجدي عبدالغني

فالنتين جديد

فيصل شمس

هل يتساوى نجوم الفن مع العلماء؟

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «4-4»

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يلتقى نائبة الرئيس الأمريكى.. اليوم

«الرئاسة الفلسطينية»: اعتداءات «الشيخ جراح» استكمالا لجرائم جيش الاحتلال المستمرة

مَنْ يقف وراء عودة التوتر فى حى «الشيخ جراح»؟