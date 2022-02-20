صحيفة سعودية: إيران هي القاسم المشترك في أزمات وتوترات المنطقة

أكدت صحيفة "البلاد" السعودية أن إيران هي القاسم المشترك في أزمات وتوترات المنطقة، إن كان بشكل مباشر كالبرنامج النووي، ومراوغة طهران وخداعها للمجتمع الدولي الذي أكد خطورة هذا السلوك على الاستقرار الإقليمي والدولي، أو غير المباشر من خلال التدخل الإيراني في المنطقة واستهداف أمن واستقرار دولها، عبر الأذرع المسلحة الإرهابية في أكثر من دولة، وشواهد ذلك مؤامرات وجرائم ميليشيا الحوثي وحزب الله.

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد بعنوان (ميليشيا الإرهاب) - أن الشعب اليمني دفع ولا يزال يدفع الأثمان منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية، وما ترتكبه تلك الميليشيا بحق البشر والهوية اليمنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الميليشيا الإرهابية تتمادى في غيها برفض التجاوب مع جهود حل الأزمة بين الأطراف اليمنية، مضيفة أن هذا الرفض يعكس خطورة الدور الإيراني وأجندته الإقليمية في تسليح وتحريك ميليشياتها الإرهابية، مما يستدعي موقفا دوليا قويا لوقف خطر المخطط الإيراني وميليشات الإرهاب.