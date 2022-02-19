طفرة في الإيرادات ودفعة من ماجستير إدارة الأعمال الحكومية.. حصاد «التخطيط» بـ24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم السبت، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة كفر الشيخ لعام 21/2022 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

https://www.dostor.org/3718972

استعرضت التخطيط، خريطة توزيع الاستثمارات العامة على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021-2022، وأشارت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفقاً لتقرير صادر عنها، إلى استحواذ قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات على النصيب الأكبر من الاستثمارات الموجهة لمحافظة كفر الشيخ بقيمة 978,3 مليون جنيه بنسبة 22,9%، يليه قطاع النقل بقيمة 841,2 مليون جنيه بنسبة 19,8%.

https://www.dostor.org/3718981

أعلنت الوزارة، وجامعة اسلسكا مصر عن استقبال دفعة جديدة من برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية، لـ164 موظفا يمثلون كل الوزارات وبعض الجهات التابعة والمحافظات، وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية يأتي استنادًا على توجه الوزارة بتغطية البرامج التدريبية للوزارات والمحافظات المصرية كافة، وذلك في إطار توسيع وتعميم الاستفادة وتوفير الكوادر التي تلبي متطلبات تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة التي تعمل الحكومة على تنفيذها في مختلف القطاعات والأقاليم المصرية، بما يساهم في توجه الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة.

https://www.dostor.org/3719127

كشف أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التحول الرقمى أن الوزارة بصدد التوسع فى إطلاق المراكز التكنولوجية المتنقلة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص مراكز متنقلة لصالح وزارة العدل لتقديم خدمات الشهر العقارى والتوثيق لحظيًا، وأخرى لوزارة الداخلية لتقديم خدمات المرور وسيتم تسليم 12 وحدة متنقلة مختصة بخدمات فحص الفنى للمركبات لتجديد الرخص خلال أيام.

https://www.dostor.org/3719724

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الدولة وجهت أكثر من 100 مليار جنيه لصالح برامج الحماية الاجتماعية خلال 5 أشهر فقط من الموازنة الحالية وذلك بنسبة زيادة 26.4% عن الموازنة السابقة، حيث ارتفعت مخصصات برامج الدعم والمنح والمزايا 102.2 مليار جنيه خلال الفترة بين شهرى يوليو ونوفمبر من العام المالى الحالى 2021-2022 مقابل 80.8 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من موازنة العام السابق، لتستحوذ برامج الحماية الاجتماعية على 15.5% من إجمالى مصروفات الدولة خلال تلك الفترة.

https://www.dostor.org/3719540