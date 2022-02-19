محافظ الغربية يتابع رفع مياه الأمطار والمخلفات في جولة تفقدية بطنطا

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بجولة مسائية استمرت لعدة ساعات في شوارع مدينة طنطا عقب تعرضها لموجة طقس سيئ وتساقط للأمطار منذ الصباح الباكر، اطمئن خلالها على خلو الشوارع من تجمعات مياه الأمطار والالتزام بالرفع المستمر لتراكمات المياه، خاصة في الشوارع غير المرصوفة حديثا وإزالة الإشغالات بالشوارع لضمان سيولة السير والحركة بها.

وتفقد المحافظ كلاً من شوارع (البحر، الجلاء، شارع سكة المحلة، منطقة الكورنيش، محمد فريد، حسن رضوان، سعيد، المعرض، طريق إسكندرية الزراعي، الإستاد) بحي ثان طنطا ، كما تفقد المحافظ شوارع حي أول طنطا، حيث تفقد شوارع (يوسف الصديق، النحاس، إبن الفارض، مصطفى كامل، شارع الإسكندرية، شارع مصنع الكاوتش بسيجر، شارع سكة سيجر، ميدان ستوته، السيد البدوي، شارع عمر سعفان، ميدان الساعة، القنطرة، سعد الدين، شارع النادي، كفر عصام ونادي المعلمين) .

ووجه المحافظ خلال الجولة بتغطية كافة البالوعات المكشوفة بشارع سكة سيجر لحين انتهاء أعمال الرصف، مع توجيه رئيس الحي بسرعة التنسيق مع الشركة المنفذة لإنهاء أعمال الرصف، كما وجه إدارة المرور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه السيارات المخالفة والمسببة لتعطيل حركة المرور.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، والدكتور عادل داوود رئيس حي أول طنطا والمهندس معتز رياض مدير فرع شركة المياه بطنطا.