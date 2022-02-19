السبت 19 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصادر بـ«مصر للطيران»: لم نتلقى أي طلبات لحجز رحلات العمرة حتى الآن

مصر للطيران
مصر للطيران

أكدت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران، اليوم، أنه حتى الآن لم تتلقى أي طلبات بشأن حجز تذاكر طيران للمعتمرين من قبل شركات السياحة.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة، إلى أن مصر للطيران انتهت من كافة الاستعدادات الخاصة بسفر المعتمرين عليى متن رحلاتها من خلال تحديد الطراز وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية علي كام كافة الرحلات الدولية والمحلية. بالإضافة أن مصر للطيران أعلنت رسميا أسعار رحلاتها للمدنية المنورة ومكة طوال موسم العمرة، وأبلغت بها الشركات السياحية والجهات المعنية.

وأضافت المصادر أن الخلاف القائم بين مصر الطيران والشركات السياحية حول الحجر الصحي. تم الانتهاء منه وأعلنت سلطة الطيران المدني رسميا، أن فترة الحجر الصحي في المملكة العربية السعودية تقوم بها شركات السياحة بأحد الفنادق المصرح لها بذلك وأن شركات السياحة ملزمة بتقديم تلك الخدمة لمعتمريها بالأراضي السعودية لكافة برامج العمرة.


 وكانت غرفة شركات السياحة، أعلنت عن الرسوم الباقات التأمينية لشركات السياحة على بوابة العمرة المصرية الالكترونية، وكيفية رد قيمة الرحلات المدرجة علي البوابة في حال إصابة معتمرين بفيروس كورونا قبل السفر أو تعليق رحلات العمرة بين مصر والسعودية .

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