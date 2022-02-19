السبت 19 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: نحتاج للدعم الأوروبي في جميع المجالات

وزير خارجية العراق
وزير خارجية العراق

التقى وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة الهولنديّ فوبك هويكسترا، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الدوليّ بدورته الـ58 المنعقد في مدينة ميونخ الألمانية، وتم بحث تطورات العمليّة السياسيّة في العراق وجُهُود تشكيل الحكومة العراقيَّة.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيانها، إن الوزير فؤاد حسين بين أهميّة الدعم الهولنديّ للعراق، مُشيرًا إلى حاجة العراق للدعم الأوروبيّ في المجالات كافة، في مقدمتها دعم العمليّة السياسيّة، ومشاركة الخبرات الأوروبيَّة في مجال الحوار وتعزيز الديمقراطيّة.

من جانبه شدد وزير الخارجيَّة الهولنديّ على أهميّة العراق كدولة مُحورية في الشرق الأوسط، مُشيدًا بدوره في مكافحة الإرهاب واستقرار المنطقة، مُبينًا أنَّ هولندا على استعداد دائم لدعم العراق على جميع الصُعد، مُشيدًا بالخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقيَّة لحل مشكلة اللاجئين.

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