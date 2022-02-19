السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثامين طالبتين بالصف الرابع الابتدائي سقطتا في ترعة

جثة طفل
جثة طفل

صرحت جهات التحقيق بمحافظة الغربية، اليوم السبت، بدفن طفلتين في الصف الرابع الابتدائي سقطتا في إحدى الترع بالقرية.

وأفاد تقرير الطب الشرعي بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

كان مركز شرطة قطور تلقى بلاغًا من الأهالي بمصرع طفلتين غرقًا داخل مجرى مائي بقرية نشيل بدائرة المركز.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة والإنقاذ النهري إلى محل البلاغ وتبين مصرع طفلتين "أمل. ا" و "نور.ا. ج" 10 سنوات تلميذتين بالصف الرابع الابتدائي، غرقًا في ترعة قرية نشيل.

كشفت التحريات عن أن الطفلتين جيران وأثناء لهوهما مع عدد من أطفال القرية وأثناء اللهو انزلقت قدم الطفلتين وسقطتا في بحر القرية وغرقتا لعدم إجادتهما السباحة.
 

وتم انتشال الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى قطور المركزي  تحت تصرف النيابة، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة وبسؤال أسرتها والجيران أكدت التحريات سقوط الطفلتين فجأة في المياه وعدم وجود شبهة جنائية فى الحادث.

 

المركزى مصرع طفل البحث الجنائي التصريح بدفن الصف الرابع الابتدائي شبهة جنائية محافظة الغربية اليوم السبت الطبيب الشرعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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