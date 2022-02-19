السبت 19 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

المشدد 10 سنوات لترزى حاز مواد مخدرة فى الشرقية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، فى جلستها منذ قليل، «ترزي رجالى» بالسجن المشدد 10 سنوات لإدانته بحيازة مواد مخدرة وسلاح نارى بدائرة مركز شرطة الحسينية.

تعود أحداث القضية رقم 16887 لعام 2021 جنايات مركز شرطة الحسينية، ليوم 21 سبتمبر من العام المنقضى، بتلقى اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام النقيب حمادة مصطفى، معاون مباحث الحسينية، برئاسة الرائد محمد ثروت، رئيس المباحث، والعميد وليد عنتر، رئيس البحث الجنائى لفرع الشرق، بضبط "يونس ن م" 40 عاما، ترزى رجالى، مقيم بشمال سيناء، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز الحسينية، وضبط بحوزته 9 لفافات كبيرة من مخدر البانجو، وسلاح ناري بندقية خرطوش، وطلقة من ذات العيار.

تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المتهم والمضبوطات، وعقب تقنين الإجراءت اللازمة تمت إحالته من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق ترزي رجالى السجن المشدد شرطة الحسينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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