بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية من الكلمات الأكثر بحثًا عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ بداية إجازة نصف العام الدراسي الحالي 2021-2022.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط خطوات الاستعلام الإلكتروني وموعد امتحانات طلاب الثانوية الأزهرية بشعبتيها العلمية والأدبية.

بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية

يستطيع طلاب الصف الثالث الإعدادي بالأزهر الشريف الاستعلام عن درجاتهم في الفصل الدراسي الأول من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل الطالب بياناته كاملة عبر الموقع للحصول على قائمة كاملة من درجات الطالب في جميع المواد الدراسية التي خضع الطلاب لدراستها خلال الترم الأول.

يذكر أن امتحانات طلاب الإعدادية الأزهرية تم انعقادها خلال الفترة من 16 - 23 يناير الماضي داخل لجان مدرسية وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى كورونا المستجد كوفيد 19 حيث انتهت بالفعل كافة أعمال التصحيح وتم إعلان النتيجة بالفعل.

خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب الإعدادية الأزهرية

يمكن لكافة طلاب الإعدادية الأزهرية الاستعلام عن درجاتهم في العام الدراسي الحالي 2021-2022 من خلال الموقع الذي أتاح قطاع المعاهد الأزهرية وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول على البوابة الأزهرية من خلال الرابط التالية (من هنا).

الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن النتائج كاملة.

تسجيل بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية.

تدوين رقم جلوس الطالب الراغب في الاستعلام.

ظهور القائمة الكاملة بدرجات الطالب في جميع المواد الدراسية.

وكان قد خضع الطلاب إلى دراسة 13 مادة دراسية أساسية خلال الفصل الدراسي الأول وتم عقد الامتحانات فيها كاملة داخل لجان مدرسية.

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