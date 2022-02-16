الأربعاء 16 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

رابط التقديم في وظائف وزارة الأوقاف 2022 وخطوات التسجيل عبر بوابة الحكومة

الأوقاف
الأوقاف

أعلن الجهاز المركز للتنظيم والإدارة، تفعيل رابط تسجيل استمارة وظائف وزارة الأوقاف 2022 لعمال المساجد والأئمة عبر بوابة الوظائف الحكومية، لمدة أسبوعين بداية من يوم الثلاثاء 15 يناير وحتى الثاني مش شهر مارس المقبل، للتقدم إلى وظائف وزارة الأوقاف والتي تستهدف التعاقد مع 1000 إمام و1000 عامل مسجد.

كيفية التقديم في وظائف وزارة الأوقاف 2022

ويرصد "الدستور" في هذا التقرير راطب التقديم في وظائف وزارة الأوقاف 2022 للتعاقد مع 1000 عامل مسجد، و1000 إمام وخطيب، والشروط الواجب توافرها في المتقدمين للوظائف.

أولا: يتم التقديم لمسابقة وظائف وزارة الأوقاف عبر رابط الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من هنا.

ثانيًا: اختيار وظائف وزارة الأوقاف.

ثالثًا: تسجيل الدخول للصفحة الرئيسية واختيار وظائف إمام وخطيب ومدرس (تعاقد)

رابعًا: ملء البيانات المطلوبة مع التأكد من توافر كافة الشروط.

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رابط تقديم الأوقاف 2022.. وشروط التقديم

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شروط مسابقة وزارة الأوقاف 2022 للأئمة

  • يشترط حصول المتقدم على مؤهل عال أزهري مناسب .
  • يجب حصول المتقدم على  شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة) .
  • تقديم صورة طبق الأصل من شهادة المؤهل.
  • يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا.
  • لابد أن  التقدير العام التراكمي للمتقدم لا يقل عن (جيد) .
  • صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهان) .
  • إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان) .
  • في حالة وجود مؤهل أعلى يتم تقديم صورة منه.
  • صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

شروط التقديم لوظائف وزارة الأوقاف 2022 لعمال المساجد

  • يشترط حصول  المتقدم عل شهادة مؤهل أقل من المتوسط (إعدادية عامة - إعدادية أزهرية).
  • يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا.
  • تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهان).
  • صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.
  • شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة).
  • تقديم صورة من صحيفة الحالة الجنائية حديثة وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان).
بوابة الوظائف الحكومية وظائف وزارة الأوقاف 2022 تسجيل استمارة وظائف وزارة الأوقاف 2022 التقديم في وظائف وزارة الأوقاف 2022 مسابقة وزارة الأوقاف 2022 للأئمة

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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