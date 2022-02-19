السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تحيل شابًا اغتصب جارته بمنطقة المعصرة  للجنايات

اغتصاب
اغتصاب

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم السبت، بإحالة شاب بتهمة اغتصاب جارته بعد تخديرها برش “سبراى” على وجهها، إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة لمحاكمته.

تلقى قسم  شرطة المعصرة برئاسة المقدم محمد مجدي بلاغًا من شقيقة فتاة تبلغ من العمر 15 سنة، مقيمة بدائرة القسم، مفاده اكتشاف حمل شقيقتها، وبسؤالها أخبرتها أن جارهم يدعى “مؤمن. ا” 25 سنة  اعتدى عليها جنسيًا.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم القبض على المتهم الذى اعترف بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وتمت إحالته للنيابة للعامة لمباشرة التحقيقات.

نيابة حلوان الجزئية شاب محكمة الجنايات قسم شرطة المعصرة رجال المباحث

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