السبت 19 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل صدمته سيارة بمنشأة القناطر في الجيزة

جريدة الدستور

لقي طفل مصرعه صدمته سيارة مسرعة بقرية ذات الكوم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

كانت البداية بتلقي المقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفى بقرية ذات الكوم بدائرة المركز، بالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بطفل مما نتج عنه مصرعه في الحال وجرى نقل جثمان المتوفى بسيارة إسعاف إلى معهد ناصر تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

محافظة الجيزة طفل سيارة مسرعة مركز شرطة منشأة القناطر

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