السبت 19 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

12 ألف سيدة استفدن من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة ببني سويف

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة الصحة، نتائج المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والتي انطلقت 13 فبراير الجاري بإدارات ببا، الواسطى، إهناسيا، ناصر واختتمت الخميس الماضي، ونفذتها المديرية تحت شعار "حقك تنظمي" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان في كافة مدن وقرى المحافظة، من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمستفيدات من خدماتها.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنويه عن المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية في الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى.

وأشار إلى أهمية تعاون الأجهزة التنفيذية والمواطنين مع القائمين على الحملة،لتحقيق المستهدف منها،في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة، من خلال توفير كافة الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة، فضلاً عن استهداف الحملة التنشيطية  للقرى المدرجة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل الوزارة، أنه تم العمل في المرحلة الأولى من خلال 110 وحدة صحية ثابتة بالإدارات الصحية الأربع، و9 عيادات متنقلة تم توجيهها إلى الأماكن المحرومة من الخدمة.

وأشار إلى أن إجمالي المنتفعات اللائي استفدن من خدمات الحملة  تلك المرحلة قد بلغ 12 ألف و417 سيدة، حيث بلغ إجمالي السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم  11 ألف و855 سيدة 3041 جدد 8814مترددات في حين تم تركيب 969 لولب، وإعطاء 715 من الكبسولات و3322 حقن أحادية، و498 حقن مركبة، و1333 حبوب أحادية، و5135 حبوب مركبة، وذلك بجانب 506 أقراص موضعية، 413 واقي، 69 سونار، 515 كشف نساء،43 متابعة حمل، وتقديم المشورة لعدد 6579.

ووجه وكيل الوزارة الشكر للقائمين على تنفيذ الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات الصحية على جهودهم في تحقيق الهدف من الحملة التنشيطية في مرحلتها الأولى.

 

بني سويف مستشفيات وكيل وزارة الصحة الصحة الإنجابية الوحدات الصحية الدكتور محمد هاني غنيم الوحدات المحلية

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