السبت 19 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إعلان حالة الطوارئ في منطقة روستوف بسبب العدد المتزايد للاجئين من دونباس

لاجئين
لاجئين

نصح محافظ منطقة روستوف الروسية، فاسيلي جولوبيف، بإعلان حالة الطوارئ في المنطقة من الساعة العاشرة صباح اليوم السبت بسبب العدد المتزايد للاجئين من دونيتسك ولوجانسك شرقي أوكرانيا.
وذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" أن المحافظ أثناء اجتماع مع القائم بأعمال وزير الطوارئ الروسية الكسندر شوبريان، قال: "نظرًا للزيادة في عدد المواطنين، الذين يعبرون الحدود إلى منطقة روستوف، فإننا نعتبر أنه من المناسب إعلان حالة للطوارئ".
ومن جانبه، دعم القائم بأعمال وزير الطوارئ الروسية الفكرة قائلا: "نحن ندعم قرارك بإعلان حالة الطوارئ لأن هذا يجعل من السهل اتخاذ القرارات القانونية".

فيما أعلنت سلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا في جنوب شرق أوكرانيا، حالة التعبئة العامة في أراضيها، على خلفية تصعيد التوترات العسكرية في منطقة دونباس وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

ومن جانبه قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية “دينيس بوشيلين”  في كلمة مصورة اليوم السبت: وقعت اليوم مرسوما بشأن التعبئة العامة و أدعو أبناء الوطن من هم في الاحتياط للحضور إلى المكاتب العسكرية. 

وتابع:  أن القوات الأوكرانية تستخدم قذائف الهاون وقاذفات القنابل اليدوية والمنظومات الصاروخية المتنقلة في قصف أراضي الجمهورية، مضيفا أن قوات الشرطة الشعبية "تردع العدو بإطلاق النار عليه".

 كما وقع رئيس جمهورية لوغانسك" ليونيد باسيتشنيك"  اليوم مرسوما يقضي بإعلان التعبئة العامة ووضع جميع الأجهزة الأمنية في حالة التأهب القصوى، بغية "تهيئة الظروف الملائمة لصد العدوان على الجمهورية".

موسكو للاجئين من دونباس حالة الطوارئ روستوف روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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