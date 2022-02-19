«الدولية للطاقة»: زيادة الطلب على الكهرباء خلال 2021 تسبب في زيادة الانبعاثات الكربونية

أكدت الوكالة الدولية للطاقة IEA، أن النمو الاقتصادي القوي وفصول الشتاء الباردة والصيف الأكثر دفئًا، أدت إلى زيادة الطلب العالمي على الكهرباء في عام 2021 بأكثر من 6٪ - وهي أكبر زيادة منذ التعافي من الأزمة المالية في عام 2010.

وأضافت الوكالة الدولية للطاقة IEA في تقريرها الصادر حديثًا عن الربع الأول من العام 2022، أن الانتعاش السريع في الطلب الإجمالي على الطاقة أدى إلى إجهاد سلاسل التوريد للفحم والصناعات التحويلية. الغاز الطبيعي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء بالجملة.

وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة IEA على رغم من النمو المذهل للطاقة المتجددة، بلغ توليد الكهرباء من الفحم والغاز مستويات قياسية، وكانت فصول الشتاء الباردة والصيف الأكثر دفئًا، سببًا في زيادة الطلب العالمي على الكهرباء، ونتيجة لذلك، قفزت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية لقطاع الكهرباء العالمي إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد أن انخفضت في العامين الماضيين.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة IEA أنه بناءً على تحليلها لهذه الأحداث الأخيرة، يقدم تقرير سوق الكهرباء الصادر في فبراير 2022 من وكالة الطاقة الدولية توقعاتنا للطلب والعرض والانبعاثات في أسواق الكهرباء العالمية حتى عام 2024، بينما من المقرر أن تلبي مصادر الطاقة المتجددة الغالبية العظمى من الزيادة في الكهرباء العالمية الطلب في السنوات القادمة ، فإن هذا الاتجاه لن يؤدي إلا إلى هضبة الانبعاثات من توليد الكهرباء. هذا غير كافٍ لقطاع الطاقة لأداء دوره الحاسم كقوة رائدة في إزالة الكربون من الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

خلال الفترة من 2022 إلى 2024 ، نتوقع متوسط ​​نمو سنوي للطلب على الكهرباء بنسبة 2.7٪ مع تزايد مصادر الطاقة المتجددة التي تكاد تطابق هذا النمو المعتدل في الطلب. ومع ذلك ، فإن جائحة Covid-19 وارتفاع أسعار الطاقة يضيفان حالة من عدم اليقين إلى هذا.