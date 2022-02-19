السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تصرف متهما بالتسبب في تخلص زوجته من حياتها بالشرقية

متهم
متهم

قررت نيابة الحسينية، برئاسة المستشار محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، صرف الزوج المتهم بالتسبب في وفاة زوجته إثر تناولها عقاقير لمعالجة الاكتئاب، وذلك من سراي النيابة لحين ورود تقرير الطب الشرعي.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإشارة مستشفى الحسينية المركزي بوصول ربة منزل ٣٤ عاما جثة هامدة.

وبالفحص تبين حدوث وفاتها نتيجة تناولها عقاقير لمعالجة الاكتئاب وبسؤال أسرتها اتهمت زوجها ٣٧ عاما صاحب كافتيريا بالتسبب في حدوث وفاتها وتعديه عليها بالضرب قبل الوفاة بـ ٣ أيام مما دفعها للتخلص من حياتها.

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الحسينية القبض على الزوج بناء على اتهام أسرة الزوجة له وبسؤاله أفاد بتناول زوجته عقاقير لمعالجة الاكتئاب دون مشاهدته لها ولم ينكر قيامه بالتعدي عليها بالضرب قبل الوفاة بـ٣ أيام مبررا ذلك لرغبتها فى الخروج من المنزل لزيارة أسرتها في ساعة متأخرة.

تم تحرير محضر بالواقعة رقم 1073 إداري مركز شرطة الحسينية لسنة 2022، والتحفظ على الزوج وإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه، وأمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وصرف الزوج من سراي النيابة لحين ورود تقرير الطب الشرعي.

نيابة الحسينية المستشار محمد جاد رئيس النيابه المستشار حلمي عطا الله المحامي العام شمال الشرقية الزوج المتهم وفاة زوجته تقرير الطب الشرعي

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