تايوان تسجل 73 إصابة جديدة بكورونا

ذكر مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، 8 حالات إصابة منها محلية و65 حالة إصابة لأشخاص قادمين من الخارج، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة.

وذكرت وكالة الأنباء التايوانية المركزية "سي.إن.إيه" اليوم أن حالة واحدة من حالات الإصابة المحلية الثماني الجديدة، حصلت على تطعيم كامل ضد فيروس كورونا، بينما ثلاثة أشخاص، لم يحصلوا على تطعيم، من بينهم طفلان، تحت عشر سنوات، لم يكونوا مؤهلين للحصول على التطعيم في تايوان.

وذكر المركز أنه ما زال يتحقق من حالة التطعيم للحالات الأربع الباقية. وبالإضافة إلى حالات الإصابة المحلية، سجلت تايوان أيضًا 65 حالة إصابة قادمة من الخارج، اليوم السبت، تم اكتشاف 31 منها، لدى وصولها إلى المطار، أمس الجمعة، بينما حالات الإصابة الباقية لأشخاص، دخلوا تايوان، في 18 يناير.

ولم يصدر المركز أي معلومات فيما يتعلق بحالة التطعيم للحالات القادمة من الخارج.

وحتى الآن، أكدت تايوان 19 ألفًا و937 حالة إصابة بفيروس كورونا، منذ بدء الجائحة، في أوائل عام 2020، منها 15 ألفًا و377 حالة إصابة محلية.

ومع عدم تسجيل أي حالات وفاة، اليوم السبت، ما زال عدد الوفيات المؤكدة في البلاد عند 852.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.