السبت 19 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رياح شديدة وأمطار غزيرة على الإسكندرية

أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على  جميع أنحاء المدينة، صاحبها زيادة في نشاط الرياح بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، ونوة الشمس الصغيرة.

وبدأت أمطار خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية منذ الساعة ٧.٥٥ صباحًا، فيما شهدت أمطار غزيرة في مناطق الكيلو ٢١، والعامرية ومحور المحمودية، فضلاً عن زيادة نشاط ملحوظ في الرياح، وارتفاع أمواج البحر إلى ٣ أمتار.

IMG-20220219-WA0011

وأشارت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أن شارع النقل والهندسة على طريق المحمودية، شهد تجمعات لمياه الأمطار وتم رفعها على الفور، وبالمتابعة الميدانية لم يتلاحظ وجود تجمعات للمياه ولم ترد أي بلاغات من المواطنين بوجود اي تجمعات حتي الآن.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجات الاستعداد والطوارئ بنشر السيارات و البدلات اعتبارًا من صباح أمس الجمعة، و لحين استقرار الأحوال الجوية، بالتزامن مع نوة الشمس الصغيرة.

IMG-20220219-WA0010

وأكدت الشركة في بيان لها استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس اليوم السبت، حيث أشارت إلى أن جميع المحافظات سوف تتعرض لحالة من الاضطرابات الجوية، وسوف تنتهي فجر غد الأحد، وأن محافظات شمال الصعيد ستتعرض لأمطار متوسطة الشدة وقد تتحول إلى رعدية خلال الساعات المقبلة، ومحافظة البحر الأحمر ستتعرض للسيول اليوم، وقد تتعرض شمال وجنوب سيناء لسيول وأمطار متوسطة ورعدية.

أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
IMG-20220219-WA0005
IMG-20220219-WA0005
محافظة الاسكندرية امطار نشاط الرياح الصرف الصحي تجمعات لمياه الامطار درجات الاستعداد

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 19-2-2022

موعد عرض حلقة محمد صلاح فى برنامج «صاحبة السعادة»

مصر تستلم مليوني جرعة من لقاح «فايزر» غدا

مصورة فيديو عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل تعرضها للتهديد

مصرع شاب وتحطم 4 سيارات.. التفاصيل الكاملة لحادث طريق الشيخ زايد

التحقيق في مصرع سيدة سقطت من شرفة منزلها بالسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «4-4»

سارة شريف

المناورة بين الغرب وروسيا

سمر عادل

مصر فى بروكسل.. تصحيح مسار للعلاقات

ماجد حبته

قمة إفريقية أوروبية مختلفة

بسنت حسن

القمنى وأوان الفرز

حسين دعسة

وأنت تحت شبح الحرب.. لا تغني بصوتٍ عال

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

محمد عبدالعزيز

ميار جرادات.. بنت من البنات

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

مَنْ يقف وراء عودة التوتر فى حى «الشيخ جراح»؟

كيف فشلت «قبة إسرائيل الحديدية» فى اعتراض طائرة لبنانية لمدة 20 دقيقة؟

الجيش الإسرائيلي يفشل في اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان