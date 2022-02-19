رياح شديدة وأمطار غزيرة على الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على جميع أنحاء المدينة، صاحبها زيادة في نشاط الرياح بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، ونوة الشمس الصغيرة.

وبدأت أمطار خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية منذ الساعة ٧.٥٥ صباحًا، فيما شهدت أمطار غزيرة في مناطق الكيلو ٢١، والعامرية ومحور المحمودية، فضلاً عن زيادة نشاط ملحوظ في الرياح، وارتفاع أمواج البحر إلى ٣ أمتار.

وأشارت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أن شارع النقل والهندسة على طريق المحمودية، شهد تجمعات لمياه الأمطار وتم رفعها على الفور، وبالمتابعة الميدانية لم يتلاحظ وجود تجمعات للمياه ولم ترد أي بلاغات من المواطنين بوجود اي تجمعات حتي الآن.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجات الاستعداد والطوارئ بنشر السيارات و البدلات اعتبارًا من صباح أمس الجمعة، و لحين استقرار الأحوال الجوية، بالتزامن مع نوة الشمس الصغيرة.

وأكدت الشركة في بيان لها استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس اليوم السبت، حيث أشارت إلى أن جميع المحافظات سوف تتعرض لحالة من الاضطرابات الجوية، وسوف تنتهي فجر غد الأحد، وأن محافظات شمال الصعيد ستتعرض لأمطار متوسطة الشدة وقد تتحول إلى رعدية خلال الساعات المقبلة، ومحافظة البحر الأحمر ستتعرض للسيول اليوم، وقد تتعرض شمال وجنوب سيناء لسيول وأمطار متوسطة ورعدية.

أمطار الإسكندرية

أمطار الإسكندرية

أمطار الإسكندرية