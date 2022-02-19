كفر الشيخ تدفع بـ 12 سيارة لمواجهة ازدحام طلاب الجامعة

في أول يوم دراسي ..

أعلن السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، انتظام سير العمل بمجمع المواقف وتيسير حركة المرور بدسوق مع بداية الفصل الدراسي الثاني والدفع بسيارات وناقلات سياحة لمواجهة ازدحام طلاب الجامعة.

وأكد عبدالستار، أن مواقف مركز ومدينة دسوق، انتظام سير العمل بمجمع المواقف وتيسير حركة المرور في بداية الفصل الدارسي الثاني، إذ تم الدفع بسيارات سيرفس والخطوط بعدد 10 سرفيس و2 أتوبيس وسيارات لمواجهة ازدحام طلاب الجامعة بالتنسيق مع وحدة مرور دسوق.

وأوضح رئيس دسوق، أنه تم التأكد من مدى الالتزام بالتعريفة وعدم زيادة في أسعار المواصلات سواء الميكروباص والتاكسي والسرفيس والعمل بنفس التعريفة المعمول بها، والتزم جميع وسائل المواصلات والأجرة على مستوى كافة خطوط السير بدائرة مركز ومدينة دسوق.

وكان الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، أعلن بدء الفصل الدراسي الثاني اليوم السبت، إذ تم إعداد الخطط الدراسية وتوزيع المقررات وخطة الانتدابات للكليات وتجهيز مستلزمات المعامل الدراسية من زجاجيات وكيماويات لإجراء الشراء الموحد.

وأكد رئيس الجامعة، أنه تم تجهيز القاعات والمدرجات والمعامل، كما تم تجهيز العيادات الخارجية بأحدث الأجهزة الطبية وذلك تيسيرًا على الطلاب، مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي تضمنت تطهير وتعقيم المدرجات قبل وبين المحاضرات ونظام حضور وانصراف الطلاب من الكليات ونظام تلقى الدروس والمحاضرات والتدريبات العملية في الكليات العملية والإجراءات الخاصة.

ووجه دسوقي، بتقديم الجداول الدراسية على أن يبدأ اليوم الدراسي من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً لزيادة كفاءة المدرجات المركزية وتعظيم الاستفادة منها.

فيما كثفت جامعة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية بالكليات وكافة المنشآت التابعة لها من أجل مواجهة والتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.