الري يحذر: طقس شديد البرودة وأمطار غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة

تشهد عدة مناطق متفرقة من محافظات الجمهورية خلال اليوم، تقلبات جوية ورياح شديدة وأمطار غزيرة ورعدية مع طقس شديد البرودة خاصة أثناء فترات الليل، وذلك بالتزامن مع بداية نوة الشمس الصغرى.

أمطار غزيرة وطقس شديد البرودة على أنحاء متفرقة

وكشفت نماذج التنبؤ بالأمطار في مركز التنبؤ بالأمطار بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، عن سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الشرقية من البلاد تصل إلى 20 مم، اليوم السبت، وأيضًا سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من محافظات شمال الصعيد، وشمال وجنوب سيناء

تصل إلى 15 مم خلال اليوم.

كما أظهرت بيانات مركز التنبؤ بقطاع التخطيط، سقوط أمطار متوسطة على مطروح والإسكندرية، وعدة محافظات بالوجه البحري منها دمياط وكفر الشيخ ورأس البر، وتصل إلى القاهرة، وذلك مع استمرار حالة عدم الأستقرار في الأحوال الجوية التى تشهدها مناطق متفرقة من البلاد خلال الفترة الحالية.

بالإضافة إلى ذلك، يستمر الطقس شديد البرودة خاصة أثناء فترات الليل على مختلف الانحاء، وأيضًا استمرار تكاثر السحب الرعدية والرياح الشديدة على بعض المناطق.

كذلك تشهد المدن المطلة علي خليج السويس أمطار متوسطة مع تحرك السحب اتجاه الشرق مع حركة المنخفض لتؤثر علي مناطق كثيرة من شرق البلاد منها السويس وابو زنيمة وراس غارب ، وأيضًا تمتد شمالا مع الوقت لتصل الى السواحل الشرقية لمصر.

تحذيرات من التعرض للأمطار الغزيرة

بالإضافة إلى ذلك، حذرت وزارة الموارد المائية والري، من التعرض للأمطار الغزيرة حالياً وضرورة توخى الحذر واتخاذ الإجراءات الاحترازية، منها عدم الخروج إلا للضرورة وعدم ملامسة أعمدة الكهرباء، أو الجلوس والوقوف تحت بلكونات المنازل، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة والرئيسية بين المدن وترك مسافة آمنة بين السيارات.