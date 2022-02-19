دونيتسك: مستعدون للمشاركة فى جلسة لمجموعة الاتصال بشرط وجود مقترحات ملموسة

جمهورية دونيتسك: مستعدون للمشاركة في جلسة لمجموعة الاتصال بشرط وجود مقترحات ملموسة

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد أنها مستعدة للمشاركة في اجتماع مجموعة الاتصال الثلاثية لتسوية الأزمة شرق أوكرانيا بشرط وجود مقترحات ملموسة قابلة للتحقيق.

وقال المتحدث الصحفي باسم وفد دونيتسك إلى مجموعة الاتصال، فلاديسلاف موسكوفسكي، في بيان أصدره : "نحن على استعداد للقاء الممثلين الأوكرانيين في اجتماع استثنائي لكن فقط في حال وجود مقترحات واضحة وملموسة قابلة للتحقيق على الأرض وجاهزية كييف لخوص حوار جوهري".

وأشار موسكوفسكي إلى أن الطرف الأوكراني سبق أن ألغى اجتماع مجموعة الاتصال فور مطالبتهم بتقديم مقترحات ملموسة، مبينا: "نحن غير مستعدين للقاء فقط من أجل اللقاء ومحاكاة المفاوضات".

و في غضون ذلك أعلن الممثل الخاص عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ميكو كينونين، أنه دعا لعقد اجتماع استثنائي لمجموعة الاتصال الثلاثية التي تدخل ضمنها كذلك روسيا وأوكرانيا صباح السبت، مبينا: "الأوضاع الأمنية في دونباس وعلى طول خط التماس مقلقة للغاية".

و تشهد أوكرانيا منذ العام 2014 أزمة سياسية عسكرية حادة اندلعت بعد تغير السلطة بالقوة في كييف إثر مظاهرات واسعة بدعم من الغرب ومشاركة مكثفة من قبل القوى القومية المتطرفة في البلاد.