السبت 19 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مدير منظمة الصحة: ثمة ظروف مثالية فى العالم لظهور نسخة من كورونا أكثر خطورة

مدير منظمة الصحة
مدير منظمة الصحة العالمية

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، أن ثمة "ظروفا مثالية" في العالم لظهور نسخة جديدة من فيروس كورونا أكثر خطورة.

 

وقال تيدروس، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة خلال مؤتمر ميونخ للأمن، متحدثا عن سير جائحة فيروس كورونا: "بالحقيقة الظروف الموجودة حاليا تعد مثالية لظهور نسخة أكثر عدوى وأكثر خطورة".

 

وشدد تيدروس على أن تغطية عملية التلقيح أطيافا واسعة من السكان في بعض الدول وتسبب متحور "أوميكرون" بحالات أكثر حدة من المرض أسفرا عن "انتشار أحاديث خطيرة حول انتهاء جائحة فيروس كورونا"، مؤكدا: "لكن الأمر ليس هكذا".

 

وأشار إلى أن فيروس كورونا يقتل نحو 70 ألف شخص في العالم كل أسبوع بينما لا تزال أنظمة الرعاية الصحية تتحمل عبئا مفرطا، لافتا إلى أن الاقتصار على متابعة تطور الفيروس إجراء غير كاف بحد ذاته.

 

واعتبر تيدروس مع ذلك أن المجتمع الدولي يمتلك الآن أدوات وتكنولوجيا حديثة لإنهاء جائحة فيروس كورونا عام 2022 كحالة طارئة عالمية.

 

وصرح: "وضع نهاية لهذه الجائحة يجب أن يكون في صلب اهتمامنا... لا بد من تعلم الدروس التي تلقيناها".

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

الصحة مدير منظم نظم صحة في العالم ورونا مدير منظمة الصحة منظمة الصحة كورونا عالم منظمة دير خطورة العالم

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