السبت 19 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

معرض كتاب دائم بشرم الشيخ وآخر للفتيات بأسيوط ضمن فعاليات قصور الثقافة

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

فى إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة أ. د.إيناس عبد الدايم لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافى والفكرى وتشجيع الأدباء والمبدعين، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة جنوب.  

واستمرت فعاليات معرض الكتاب الدائم لليوم الثاني على التوالي، ويهدف إلى بيع الكُتب في شتي المجالات "الثقافية، الأدبية، والفنية" من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسعار رمزية لأجل تحقيق العدالة الثقافية.

استعدادًا لاحتفالية "ذوي الهمم" قام قصر ثقافة شرم الشيخ بعمل بروفات الفقرة الفنية التي سوف يتم عرضها ضمن فقرات الحفل، تدريب المخرج ابراهيم اسماعيل، إشراف الفت محمود وبحضور مديرة القصر.

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كما بدأ استئناف بروفات فريق كورال أطفال قصر ثقافة شرم الشيخ تحت الاعتماد، وفي جانب آخر تم عقد أولى اجتماعات القصر مع عدد من المطربين لتكوين فرقة قصر ثقافة شرم الشيخ للموسيقى العربية تحت إشراف ألفت محمود ومديرة القصر. 

وفي سياق متصل؛ شهد ضياء مكاوى رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى إفتتاح معرض "مواهب الفن للفتيات الموهوبات" بقاعة المعارض بقصر ثقافة أسيوط وذلك فى إطار التعاون المثمر بين إدارة أسيوط التعليمية.

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ويضم المعرض مجموعة من اللوحات الفنية المتميزة، وتنوعت بين رسم البورتريه لفنانات موهوبات، و عبر مكاوي عن سعادته البالغة لوجوده وسط الإبداع الفني وأنه يشاهد نتاج الإبداع الفني الحقيقي والذي ينعكس علي فكرة أن الفن والجمال هما وجهان لعملة واحدة، مؤكدا أن الثقافة تحتضن مبدعي الفن في كافة المجالات وخاصة من خلال التعاون المثمر والبناء وتدعم الموهوبين والمبدعين بمحافظة أسيوط.

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جاء ذلك بحضور خالد عيد من إدارة التعلم الذكي بالإدارة التعليمية بأسيوط، والإعلامي الدكتور محسن حفني، ونخبة من أدباء وشعراء وفناني ومبدعي محافظة أسيوط.

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
خطة وزارة الثقافة إيناس عبد الدايم الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة قصر ثقافة شرم الشيخ ضياء مكاوى رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى معرض مواهب الفن للفتيات الموهوبات

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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