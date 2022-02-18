الجمعة 18 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصورة فيديو عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل تعرضها للتهديد

جريدة الدستور

قالت الصحفية أميرة عبدالحكيم، مصورة فيديو عروس الإسماعيلية، إنها كانت حاضرة واقعة الاعتداء على العروس، مضيفة: “في البداية ظننت أن العروس مغمى عليها والعريس يحاول مساعدتها، ثم فوجئت أن العروس تتعرض للضرب”.

وأضافت أميرة، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "العريس كان بيحاول يحشرها في السيارة، وأي حد يتدخل بيقول دي مراتي واللي هيتدخل هضربه، كان معاها بنات صغيرين، العريس ضربهم لما حاولوا يقربوا منها".

ولفتت الصحفية إلى أنه كان بصحبتها شقيقتها فبادرت بمساعدة العروس، وقررت هي تصويرها لإثبات الواقعة، لربما تحتاجها العروس في المحضر.

 

التفاصيل…

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

مصورة فيديو عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل تعرضها للتهديد

موعد عرض حلقة محمد صلاح فى برنامج «صاحبة السعادة»

الأمن يكشف حقيقة فيديو توقف سائق قطار أمام أحد المزلقانات بقنا

اتحاد المستثمرين: هذا ما نريد تعديله فى قرار تغيير قواعد الاستيراد

وفاة الكاتب الصحفى الكبير جلال دويدار

تفاصيل براءة مدير عام القضايا بصندوق الأراضي الزراعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «4-4»

سارة شريف

المناورة بين الغرب وروسيا

سمر عادل

مصر فى بروكسل.. تصحيح مسار للعلاقات

ماجد حبته

قمة إفريقية أوروبية مختلفة

بسنت حسن

القمنى وأوان الفرز

حسين دعسة

وأنت تحت شبح الحرب.. لا تغني بصوتٍ عال

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

محمد عبدالعزيز

ميار جرادات.. بنت من البنات

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

مَنْ يقف وراء عودة التوتر فى حى «الشيخ جراح»؟

كيف فشلت «قبة إسرائيل الحديدية» فى اعتراض طائرة لبنانية لمدة 20 دقيقة؟

الجيش الإسرائيلي يفشل في اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان