مصورة فيديو عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل تعرضها للتهديد

قالت الصحفية أميرة عبدالحكيم، مصورة فيديو عروس الإسماعيلية، إنها كانت حاضرة واقعة الاعتداء على العروس، مضيفة: “في البداية ظننت أن العروس مغمى عليها والعريس يحاول مساعدتها، ثم فوجئت أن العروس تتعرض للضرب”.

وأضافت أميرة، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "العريس كان بيحاول يحشرها في السيارة، وأي حد يتدخل بيقول دي مراتي واللي هيتدخل هضربه، كان معاها بنات صغيرين، العريس ضربهم لما حاولوا يقربوا منها".

ولفتت الصحفية إلى أنه كان بصحبتها شقيقتها فبادرت بمساعدة العروس، وقررت هي تصويرها لإثبات الواقعة، لربما تحتاجها العروس في المحضر.