«تجارة وصادرات وواردات».. أبرز العلاقات الاقتصادية بين مصر وكينيا

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الكيني أوهورو كينياتا خلال القمة الأوروبية الإفريقية، المنعقدة بالعاصمة البلجيكية بروكسل.



وترصد "الدستور" أبرز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كالتالي:



تمثل العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كينيا بعدًا هامًا فى إطار الاستراتيجية التى تتبناها مصر نحو زيادة التعاون مع دول القارة الإفريقية، حيث قامت مصر منذ عقود عديدة بتطوير الشراكة الاقتصادية مع كينيا، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار التجمعات الاقتصادية الإقليمية التى جمعت البلدين، حيث شهدت تلك العلاقات تطوراً إيجابياً نتيجة عضوية البلدين في تجمع الكوميسا، بالإضافة إلى توجه مصر الإفريقي لتغطية احتياجاتها من المنتجات والسلع من الدول الإفريقية، إيماناً بأهمية التعاون بين دول القارة بما يعود بالنفع على شعوبها.

حجم التجارة بين مصر وكينيا

بلغ حجم التجارة بين مصر وكينيا 640 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل 553 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 15.7%، كما حققت الصادرات المصرية للسوق الكيني نسبة زيادة كبيرة بلغت 21.7% حيث بلغت نحو 353 مليون دولار مقابل 290 مليون دولار خلال عام 2017.

كما سجلت الواردات المصرية من السوق الكينى، زيادة طفيفة خلال عام 2018، بإجمالي 288 مليون دولار مقابل 263 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 9.5 %.

أهم الصادرات المصرية لكينيا التي شهدت زيادة في تصديرها للسوق الكينى: "السكر، وحفاظات الأطفال، والمنظفات، والعبوات الزجاجية، والألواح المستخدمة في الكتابة".

أهم الصادرات المصرية لـ كينيا

أهم الصادرات المصرية لكينيا: "السكر والمولاس، منتجات الحديد والصلب، إطارات وبطاريات السيارات، المنتجات الورقية، الكيماويات والمنظفات الصناعية، كابلات وموصلات، المحولات الكهربائية، الأدوية، المعدات الهندسية، مواد العزل، الأجهزة المنزلية، الموكيت والسجاد، الزيوت البترولية، شمع البرافين، أجهزة تكييف، المفروشات، السنترالات، لدائن صناعية ودهانات، السيراميك، أدوات صحية، أجهزة تلفزيون، أسمنت، صابون، أسمدة، دقيق، شيكولاته وحلويات، عصائر ومربات".

أهم الواردات المصرية من كينيا: "الشاى، التبغ، السيزال، مواد كيماوية، زيوت، الفواكه والخضروات الطازجة، زهور القطف، الزهور المجففة، بعض بنود أحبار الطباعة".

وتبذل جهود من الدولتين لتعزيز ومضاعفة قيمة التبادل التجاري بينهما.