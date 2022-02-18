الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تنظم ندوة حول تحديات صناعة النباتات الطبية والعطرية

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظم معهد تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتعاون مع محطة بحوث البساتين بالقناطر الخيرية، حلقة نقاشية حول تحديات صناعة النباتات الطبية والعطرية، لزيادة النافذة التصديرية في مصر.

جاء ذلك بحضور ورعاية الدكتور  شاكر عرفات مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، والدكتورة أمانى عطية مديرة محطة بحوث البساتين بالقناطر الخيرية، وفرع بحوث النباتات الطبية والعطرية بالقناطر الخيرية، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وتناولت أولى محاضرات الحلقة التعريف بالنباتات الطبية والعطرية، وأساسيات زراعتها ومناطق تمركزها بمحافظات مصر والمساحة المنزرعة، والأنواع النباتية ومدى جودة الأراضى الجديدة لزراعة النباتات الطبية والعطرية بمصر والدول المستوردة.

وألقى المحاضرة الدكتور إبراهيم هريدي أستاذ النباتات الطبية والعطرية بمعهد بحوث البساتين والدكتور سعيد جبر أستاذ الزيوت العطرية بالمعهد.

وكانت المحاضرة الثانية بعنوان النواحي التصنيعية النباتات الطبية والعطرية، وما يجب مراعاته لزيادة النافذة التصديرية لها في مصر.
ومن ناحيته، تناول الدكتور إسحاق الحديدى أستاذ النباتات الطبية والعطرية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية قسم الحاصلات البستانية، الأهمية المتزايدة لزيادة إنتاج النباتات الطبية والعطرية وأهمية علاج المشكلات التي تواجه تصنيع هذه النباتات، حتى تستعيد مصر موقعها الريادي فى إنتاج وتصدير هذا المنتج الذى يتزايد الطلب عليه.

بينما تناول الدكتورعصام الأطرش أستاذ الأشجار الخشبية بمعهد بحوث البساتين، أهمية زراعة الاشجار الخشبية فى مزارع النباتات الطبية والعطرية كمصدات للرياح، لحماية هذة المزارع من التغيرات المناخية.

الزراعة تنظم ندوة حول تحديات صناعة النباتات الطبية والعطرية لزيادة النافذة التصديرية

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وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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