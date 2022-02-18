الإثنين.. عرض فيلم «للإيجار» بالأوبرا

يستأنف نادي “سينما المرأة” الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست "زينب عزيز" فعالياته يوم الإثنين القادم الموافق ٢١ فبراير في تمام السادسة مساء بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر عرض فيلم للإيجار ﺇﺧﺮاﺝ و تأليف إسلام بلال ومن بطولة خالد الصاوي محمد سلام شيري عادل، عصام السقا.

و تدور أحداثه في إطار تشويق كوميدي عن "الوحدة والعزلة"، وذلك من خلال حياة رجل على المعاش، يعيش بمدينة الإسكندرية يعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة، ويختار لها شخص تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفي منذ فترة قصيرة في ظرف يسيطر عليها الكثير من الغموض.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها كل من الناقدة السينمائية "شاهندة محمد على"و الناقد السينمائي "إسلام أحمد علي" لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادي سينما المرأة يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وادارة الناقدة "شاهندة محمد علي" .

وتقام فعاليات النادي مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.

يذكر أن نادي سينما المرأة يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وادارة الناقدة "شاهندة محمد علي" .

وتقام فعاليات النادي مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.وتقام فعاليات النادي مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.وغيرعا مت يز