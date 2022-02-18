الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 7 عاطلين بأسلحة نارية وهيروين فى حملة بالقليوبية

متهمين
متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 7 عاطلين خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية.

يأتي ذلك في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية، بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

أسفرت الحملة عن ضبط 7 عاطلين فى: قها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر، وبحوزتهم سلاحان ناريان "فرد خرطوش"، و250 جراما من مخدر الحشيش، و40 جراما من مخدر البودر، و225 جراما من مخدر الهيروين، و130 جرام استروكس، و60 قرصا مخدرا.

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية المواد المخدرة لأقراص المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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