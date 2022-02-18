محافظ أسيوط يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا مع عدد من وكلاء الوزارات ومسئولي جهاز التعمير ومسئولي الهيئات والشركات ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري لمناقشة خطة العمل وتذليل أية معوقات تواجه منظومة العمل الخاصة بمشروعات المبادرة.



وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق تنمية مستدامة وفقا لرؤية مصر 2030م.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والمهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة والمهندس حاتم مختار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن والمهندس هشام أبو ضيف المدير التنفيذي لمشروعات المبادرة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس محمد عادل المدير التنفيذي لمشروعات المبادرة بجهاز تعمير الوادي الجديد والمهندس صابر عبدالرؤوف المدير التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وأحمد شوقي مدير أملاك الدولة وسوزان محمد منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصرى بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء.



تناول الاجتماع استعراض معدلات التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري داخل 149 قرية و894 تابعًا في 7 مراكز مستهدفة بالمحافظة حيث تم عرض نسب التنفيذ بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية والصحة والكهرباء والمجمعات الخدمية والزراعية كما تمت مراجعة الأعمال التي تتم بمراكز الشباب والرياضة والكباري والرصف وتناول الاجتماع أيضًا رصد المعوقات التي تواجه بعض الأعمال الإنشائية بمراحل تنفيذ بعض المشروعات وآليات حلها من خلال التشبيك بين كل القطاعات للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد.



ووجه المحافظ بضرورة تضافر الجهود بين القطاعات وسرعة تنفيذ الأعمال طبقاً للجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات مشدداً على ضرورة رصد معوقات التنفيذ إن وجدت ووضع حلول عاجلة لها وتلافيها حتى لا تؤثر على سير المشروعات مؤكدا أن ملف المبادرة الرئاسية أولوية للجهاز التنفيذي بالمحافظة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء.



وطالب محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء بسرعة حصر كافة الأراضي والمواقع المناسبة لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية مستقبلًا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة لافتا إلى أن المحافظة حققت معدلات إنجاز جيدة حتى الآن في تنفيذ مشروعات المبادرة بالقرى بفضل التجاوب السريع والفوري لأجهزتها التنفيذية بشأن ما هو مطلوب من إجراءات بالمشروعات الجارية.



وأكد اللواء عصام سعد أنه لا يدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم للمبادرة الرئاسية كونها أحد المشروعات القومية العملاقة مشيرًا إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيًا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها منوها إلى أن الأجهزة التنفيذية تبذل قصارى جهدها لتنفيذ للمشروعات للارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالينا بالريف المصري وعلينا جميعا بوصفنا تنفيذيين أن نكون على قدر المسئولية لاستمرار انطلاق قطار حياة كريمة بهدف تحقيق أهداف الدولة المصرية وبناء الجمهورية الجديدة ومستقبل أفضل للأجيال المقبلة.