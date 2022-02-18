«خدعة بوتين».. هل تستعد روسيا لهجوم مباغت على أوكرانيا؟

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الأدلة تتناقض فيما يتعلق بتصريحات روسيا حول الانسحاب من الحدود الأوكرانية وعودة القوات لثكناتها وبين ما يحدث على أرض الواقع.

ولفتت إلى أن بريطانيا تعتقد أن ما يقرب من نصف القوات الروسية التي احتشدت بالقرب من أوكرانيا تقع الآن على بعد 30 ميلاً من الحدود، على عكس تصريحات من موسكو عن إعادة قواتها إلى الثكنات.

وأضاف المسئولون أن تعزيزات من 14 كتيبة في طور الوصول، بينما سلطوا الضوء على الجسر العائم الذي أقيم لفترة وجيزة في بيلاروسيا في الأيام القليلة الماضية كمثال على نشاط عسكري غير عادي.

وقال مصدر دفاعي، إن هناك أدلة على "مغادرة القوات الروسية مواقع الانتشار لمناطق انطلاق أقرب إلى الحدود"، وبعد ساعتين، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من احتمال وقوع هجوم "في الأيام العديدة المقبلة".

وقالت روسيا مرارا إنها لا تعتزم غزو أوكرانيا وأعلنت يوم الثلاثاء سحب القوات من شبه جزيرة القرم مصحوبة بمقاطع فيديو لدبابات يتم تحميلها في قطارات النق، لكن المملكة المتحدة - بالاشتراك مع الولايات المتحدة - كثفت من تحذيراتها أمس الخميس، حيث تم بناء الجسر العائم ، الذي تم الكشف عنه في صور الأقمار الصناعية ، على بعد خمسة أميال من حدود أوكرانيا عبر نهر بريبيات في منطقة استبعاد مفاعل تشيرنوبيل كجزء من التدريبات المشتركة الجارية في بيلاروسيا بين روسيا وجارتها.

وأكدت الصحيفة أن الأنهار تتقاطع في أوكرانيا ، والتي تم تسليط الضوء عليها على أنها عائق محتمل لأي غزو بري روسي محتمل ما لم تستخدم الجسور العائمة.

وأظهرت الصور التي التقطت يوم الأربعاء ، والتي أبرزتها مجموعة محللي الدفاع "جين" ، أن الجسر قد أزيل، لكن المسئولين قالوا عن بنائه: "هذا النشاط غير عادي للغاية ويتعارض مع أي تمرين سابق".

وأشارت الصحيفة إلى أنه كجزء من جهود العلاقات العامة المتزايدة، أصدرت وزارة الدفاع البريطانية أيضًا مقطع فيديو قصيرًا قالت فيه إنها لم تر "أي دليل على انسحاب القوات الروسية من المناطق الحدودية الأوكرانية"، مع خريطة توضح غزوًا محتملاً على محاور متعددة.

وتساءل محللون من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية هذا الأسبوع عما إذا كانت روسيا لديها القدرة على تنفيذ مثل هذا الغزو الواسع النطاق .

وقال جون تشيبمان ، الرئيس التنفيذي لمركز الأبحاث، يوم الأربعاء إنه إذا قررت روسيا شن هجوم ، "فمن المحتمل أن تكون هناك كتلة قتالية كافية الآن لإجراء عملية برية محدودة، ربما للاستيلاء على المناطق الشرقية في أوكرانيا".