غادر الخرطوم فجأة.. مبعوث أمريكا يؤجل اجتماعه بالمسؤولين السودانيين

أجّل المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد، اجتماعاته وغادر الخرطوم مساء اليوم لأسباب شخصية.

قالت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم عبر صفحتها بموقع فيسبوك إن المسؤول الأمريكي يتطلع إلى العودة للخرطوم في أقرب وقت ممكن لمواصلة دعم الانتقال السياسي في السودان.

ووصل المبعوث الأمريكي، أمس، إلى الخرطوم في زيارة كان مقررا لها أن تستغرق يومين.

نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي القائم بأعمال السفارة الأمريكية

يأتي هذا فيما التقى الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب مجلس السيادة الانتقالي، بمكتبه اليوم، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، السفيرة لوسي تاملين.

وبحث اللقاء التطورات السياسية بالسودان على ضوء مبادرة بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس)، فيما رحب دقلو بالسفيرة لوسي تاملين في السودان داعياً لضرورة العمل على تعزيز العلاقات السودانية الأمريكية بما يخدم المصالح المشتركة.

وجدد دقلو تأكيده على ضرورة الحوار كمدخل أساسي لحل الأزمة الراهنة، على أن يشمل جميع السودانيين، لافتاً إلى التزامهم القاطع بأهمية التحول الديمقراطي وقيام الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.

من جانبها أكدت السفيرة لوسي تاملين، سعي بلادها لحل الأزمة السودانية، وإيمانها بضرورة أن يكون الحل سودانياً، مشيرة إلى حرص بلادها للعمل بشكل بنّاء مع الأطراف كافة، للمضي قدماً في استكمال الفترة الانتقالية، ودعت إلى أهمية تعزيز بناء الثقة بين الأطراف بما يقود إلى إنهاء الأزمة الراهنة.

كان البرهان أكد في وقت سابق التزام السودان بتطوير الاتفاقيات والتفاهمات السابقة مع الولايات المتحدة وصولاً لبناء شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة للبلدين.

أكد البرهان خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم، لوسي تاملين، بحضور وزير الخارجية علي الصادق، التزام الحكومة بعملية إدارة حوار شامل بين القوى الوطنية السودانية، يفضي إلى توافق يخرج البلاد من أزمتها الحالية، مؤكدًا عدم تمسك المكون العسكري بالسلطة واستعداده لتسليمها في حال حدوث توافق وطني او حكومة منتخبة.