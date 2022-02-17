الخميس 17 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

توترات روسيا وأوكرانيا ترفع الذهب فوق 1900 دولار

الذهب
الذهب

قفزت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم، لأعلى مستوى منذ يونيو الماضي، نتيجة لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة جراء حالة القلق العالمية من الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتراجعت معنويات الأسواق تجاه الأصول عالية المخاطرة، بعد تبادل القوات الأوكرانية الاتهامات مع من وصفتهم بالانفصاليين المواليين لروسيا حول إطلاق كل منهما النار على خط وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا.

وطردت روسيا نائب السفير الأمريكي في موسكو، بارتل جورمان فيما شددت الولايات المتحدة وحلفاؤها على استعداداهم لفرض عقوبات وخيمة على روسيا في حال غزو أوكرانيا.

وأظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس، أن البنك المركزي على استعداد لرفع معدل الفائدة قريبًا، كما يعتزم مجلس البنك تقييم الجدول الزمني لرفع الفائدة في كل اجتماع.

وشهدت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل صعودًا بنسبة 1.6% إلى 1902 دولار للأوقية عند التسوية، وهو أعلى مستوى منذ شهر يونيو الماضي.

أسعار الذهب الأزمة الروسية الأوكرانية المستثمرين الذهب روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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