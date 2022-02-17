الخميس 17 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخصين فى حادث سير بكفرالدوار

اسعاف
اسعاف

لقي شخصان مصرعيهما إثر اصطدام سيارة ملاكي بهما أثناء عبورهما طريق "كفرالدوار - سيدي غازي".

تلقى مأمور مركز شرطة كفرالدوار بلاغا من شرطة النجدة باصطدام سيارة ملاكي بشخصين أثناء عبورهما طريق "سيدى غازى- كفرالدوار" بدائرة المركز ووفاتهما فى الحال. 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وبالفحص تبين مصرع "م.ع" 17 سنة و"ن.ر" 22 سنة وتم التحفظ على قائد السيارة مرتكب الواقعة.

تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى كفرالدوار المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شخصين مصرع سيارة ملاكي عبورهما طريق مستشفى كفر الدوار شرطة النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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