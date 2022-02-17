مصرع شخصين فى حادث سير بكفرالدوار

لقي شخصان مصرعيهما إثر اصطدام سيارة ملاكي بهما أثناء عبورهما طريق "كفرالدوار - سيدي غازي".

تلقى مأمور مركز شرطة كفرالدوار بلاغا من شرطة النجدة باصطدام سيارة ملاكي بشخصين أثناء عبورهما طريق "سيدى غازى- كفرالدوار" بدائرة المركز ووفاتهما فى الحال.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وبالفحص تبين مصرع "م.ع" 17 سنة و"ن.ر" 22 سنة وتم التحفظ على قائد السيارة مرتكب الواقعة.

تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى كفرالدوار المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.