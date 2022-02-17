مباحثات «إماراتية ـ عراقية» حول القضايا الثنائية وقضايا المنطقة

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ورئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، الخميس، أهمية زيادة التعاون في المجالات كافة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي في بيان، إن "الحلبوسي" والوفد النيابي المرافق له، التقى رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، وذلك على هامش المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في القاهرة".

أضاف أنه "في مستهلِّ اللقاء، عبَّر الحلبوسي عن شكره وتقديره إلى غباش لجهوده ودوره في رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، مؤكداً رفضه الاعتداءات التي تتعرَّض لها الإمارات، كما أشار إلى ضرورة السعي من أجل حلِّ مشاكل المنطقة وتحقيق الاستقرار والأمن العربي والإقليمي الشامل".

وتابع أن "اللقاء ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على أهمية زيادة التعاون في المجالات كافة".

من جهته، أكد غباش حسب البيان أن "موقف الإمارات العربية المتحدة تجاه العراق موقف ثابت وراسخ بدعمه لتجاوز الصعاب وتحقيق التنمية والاستقرار".

في وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، إن العراق تجاوز مرحلة حساسة ونحن على أعتاب تغيير جوهري.

أضاف رئيس مجلس النواب العراقي، في كلمة له خلال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد بالقاهرة، إنه لمن دواعي السرورِ والبهجة أن يلتئم مجلسُنا هذا مجدداً في دورتِه الثانية والثلاثين ناشطاً في مهامِه، جاداً في تعزيز العلاقات بين شعوبِنا ودولِنا، عازماً على تذليل الصعوبات للوصول إلى أفضلِ الفرصِ والحلول من أجل حلحلة المشكلات المزمنةِ ومعالجة المستجدات الطارئة، ولأجل خلقِ رؤية موحدةٍ إزاء التحديات التي تمر بها الأمةُ العربية، والتي عانت وتعاني بسببها شعوبُ المنطقة وهي تتطلع إلى اللحظة التي تنتشلُها من هذه الأوضاعِ المرهقة والأزماتِ المتتابعة.

ولفت الحلبوسي إلى أن العراق خاض معركةٍ مصيرية بجيشه وشعبه وحقق فيها انتصارا تاريخيا بإسقاطِ دولةِ الخرافة وتحريرِ الأرض، والمضي قدما بمعالجة مخلفات هذه المواجهة من خلال إعادةِ النازحين والعملِ على إعادة إعمار المناطق المحررة، وضمانِ حقوق الشهداء والجرحى الأبطال الذين حرروا أرضَهم بدمائِهم الزكية، وبفضل وحدةِ ودعمِ شعبِهم ومرجعياتِهم الدينية والاجتماعية.