الإنقاذ النهرى ينتشل جثة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بترعة فى قنا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الخميس، من انتشال جثة شخص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة بالقرب من كوبرى الشيخ عيسى.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد انتشال جثة شخص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بترعة بالقرب من كوبرى الشيخ عيسى بقنا، وتم الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

ودفعت قوات الحماية المدنية بقنا تحت إشراف العميد هانى الاتربي، مدير الحماية بقنا، بسيارات الإنقاذ وتم انتشال جثة شخص.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.