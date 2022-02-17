السفينة «CL LIUZHOU» تُغادر ميناء السخنة بعد تفريغ أكبر حمولة «صب جاف»



غادرت السفينة “CL LIUZHOU” رصيف الحوض الأول بميناء السخنة ظهر اليوم، بعد تفريغ حمولة 178346 طن حديد بليت وهي أكبر حمولة صب جاف تستقبلها الميناء، والسفينة يبلغ طولها 300 متر وعرض 50 متر وغاطس 16,5 متر، بحمولة وزنية 207999 طن.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية المنطقة بتطوير الموانئ التابعة لاستقبال أحدث السفن وأكبر الحمولات من البضائع المتنوعة، وذلك بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية التي تشهدها الميناء حالياً.

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان لها، أن عمليات التطوير التي تشهدها الموانئ التابعة تتيح لها استقبال حمولات ضخمة من البضائع وكذلك استقبال أضخم السفن العالمية، ما ينعكس بصورة إيجابية على معدلات الأداء داخل الموانئ، ورسالة أيضاً إيجابية للمستثمرين والخطوط الملاحية على قدرة موانئ المنطقة الاقتصادية في عمليات تداول مثل هذه الحمولات ما يحقق التنافسية مع مثيلاتها في البحرين الأحمر والمتوسط، وفي ميناء السخنة يتم التنسيق مع شريك التنمية شركة موانئ دبي العالمية، صاحبة امتياز الحوض الأول لتوفير كافة الإمكانات والتيسيرات اللازمة والإجراءات الخاصة بالشحن والتفريغ ورفع كفاءة الأداء ومعدلات التداول بها.

وتجدر الإشارة إلى أنه يجري الانتهاء من بعض مشروعات البنية التحتية للموانئ، حيث يجري تطوير ميناء العين السخنة بإنشاء 4 أحواض جديدة و18كم أرصفة بحرية بأنشطة متنوعة، بتكلفة تبلغ 37 مليار جنيه، فضلاً عن أعمال التطوير الجارية بميناء العريش، بتكلفة تبلغ 4 مليارات جنيه، في حين يجري تطوير ورفع كفاءة بعض أرصفة ميناء غرب بورسعيد بطول 675 مترًا، وتعمق الغاطس لـ 14مترًا، بتكلفة بلغت نحو 1,4 مليار جنيه.