الخميس 17 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

12 مصابًا في انقلاب «ميكروباص» بأكتوبر

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 12 شخصًا إثر انقلاب سيارة ميكروباص بوصلة الطريق الدائري بالقرب من مدينة دريم لاند، في نطاق قسم ثالث أكتوبر.

وانتقل على الفور رجال الشرطة مدعومين بسيارات الإسعاف، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب انقلابها بالطريق الدائري، ونتج عنه إصابة 12 شخصًا نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

ورفع حطام حادث انقلاب السيارة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب ميكروباص الطريق الدائري دريم لاند أكتوبر كثافات مرورية أوناش المرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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