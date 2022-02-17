الخميس 17 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«البابا يؤانس الثامن عشر.. وقضايا المجتمع القبطي» في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية، ثالث محاضرات الموسم الثقافي القبطي الثاني عشر، بعنوان "البابا يؤانس الثامن عشر (1760- 1769)، وقضايا المجتمع القبطي"، والتي يحاضر فيها الدكتور عادل فخري، وكيل معهد الدراسات القبطية بالأنبا رويس، وذلك عن طريق البث عن بُعد (Online)، وذلك يوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022، الساعة 2.00 ظهرًا.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن ما يقوم به مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية من دور تثقيفي وتوعوي عن التراث القبطي وماهيته وأهميته ودوره.

تلقي المحاضرة الضوء على العديد من الأدراج أو الرسائل للبابا يؤانس الثامن عشر، إحداهما بعنوان "من أجل أمراض الجسد والنفس"، والأخرى بعنوان "من أجل الذين يتزوجون وهم غير مدركين"، حيث عالجت قضية تاريخية وهي زواج صغار السن خاصة من الفتيات.

وقد جاء في الرسالتين موضوعات اجتماعية ينبه فيها الراعي رعيته إلى بعض الأمراض الروحية والنفسية ويشير إليها، وتم معالجة ذلك في إطار الظروف التاريخية التي أحاطت بتلك الفترة الحرجة التي عانى فيها الشعب المصري من ظروف سياسية مضطربة، انتهت بالحملة الفرنسية على مصر في نهاية القرن الثامن عشر، في حبرية البابا مرقص الثامن البطريرك التالي للأنبا يؤانس أي بعد سنوات قليلة من انتقاله.

وهناك أيضًا مقالة بعنوان "من أجل الطمع وغرور الدنيا الكاذبة"، وكالعادة يدعمها الأب البطريرك باقتباسات من الكتاب المقدس، ويظهر تأثره أيضًا بأقوال آباء الرهبنة القدامى وخاصة القديس الأنبا أنطونيوس، ويظهر البطريرك كطبيب روحي حاذق يفهم نوازع النفس البشرية، ويعالج الأمراض أو المشاكل الروحية المرتبطة بالتعلق بالحياة الدنيا، ويفرد الأب البطريرك الحلول مدعمة باقتباسات من الكتاب المقدس، ويظهر في هذه الرسائل تتبع الأب البطريرك لظروف رعيته ومحاولة معالجتها من خلال الظواهر الاجتماعية التي تنتشر في المجتمع ويشعر بلزوم التنويه والتنبيه لخطرها.

مكتبة الاسكندرية الموسم الثقافي القبطي البابا يؤانس الثامن عشر مركز الدراسات القبطية التراث القبطي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

بكاء وانهيار رجل الأعمال حسن راتب خلال محاكمته بقضية «الآثار الكبرى»

السيسى يعقد مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء بلجيكا فى بروكسل

الرئيس السيسى يؤكد أهمية تطوير وتعميق الشراكة التقليدية بين مصر والاتحاد الأوروبى

ارتفاع أسعار الزيت لدى التجار بالسوق المحلية اليوم الخميس

وزير الكهرباء يكرم رئيس المكتب الفني لحصوله على الدكتوراة في فلسفة هندسة القوى

وزير الإسكان: خطة دعائية عالمية للترويج لـ«التجلى الأعظم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

وجيه أمين عبدالعزيز

لنا الله..

ماجد حبته

الديمقراطية الكندية فى خطر!

خالد عكاشة

فى الأزمة الأوكرانية.. هل هناك صدام بأكثر مما هو بادٍ للعيان؟

محمد القصبي

ندوة نادي القصة.. أزمة النقد.. من هرمنة النص إلى شيطنته!!

د هند جاد

جيل «المستريحين» الجدد

الحسين عبدالرازق

الأزمة الأوكرانية والتصعيد غير المفيد!

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: الطريق بات ممهدا لاتفاق بوساطة أمريكية بين إسرائيل ولبنان

أمريكا تطالب إسرائيل بتفادى التصعيد فى حى «الشيخ جراح» بالقدس

رئيسة مجلس النواب الأمريكى تصل إسرائيل.. وتلتقى وزيرى الجيش والخارجية