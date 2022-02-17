«البابا يؤانس الثامن عشر.. وقضايا المجتمع القبطي» في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية، ثالث محاضرات الموسم الثقافي القبطي الثاني عشر، بعنوان "البابا يؤانس الثامن عشر (1760- 1769)، وقضايا المجتمع القبطي"، والتي يحاضر فيها الدكتور عادل فخري، وكيل معهد الدراسات القبطية بالأنبا رويس، وذلك عن طريق البث عن بُعد (Online)، وذلك يوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022، الساعة 2.00 ظهرًا.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن ما يقوم به مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية من دور تثقيفي وتوعوي عن التراث القبطي وماهيته وأهميته ودوره.

تلقي المحاضرة الضوء على العديد من الأدراج أو الرسائل للبابا يؤانس الثامن عشر، إحداهما بعنوان "من أجل أمراض الجسد والنفس"، والأخرى بعنوان "من أجل الذين يتزوجون وهم غير مدركين"، حيث عالجت قضية تاريخية وهي زواج صغار السن خاصة من الفتيات.

وقد جاء في الرسالتين موضوعات اجتماعية ينبه فيها الراعي رعيته إلى بعض الأمراض الروحية والنفسية ويشير إليها، وتم معالجة ذلك في إطار الظروف التاريخية التي أحاطت بتلك الفترة الحرجة التي عانى فيها الشعب المصري من ظروف سياسية مضطربة، انتهت بالحملة الفرنسية على مصر في نهاية القرن الثامن عشر، في حبرية البابا مرقص الثامن البطريرك التالي للأنبا يؤانس أي بعد سنوات قليلة من انتقاله.

وهناك أيضًا مقالة بعنوان "من أجل الطمع وغرور الدنيا الكاذبة"، وكالعادة يدعمها الأب البطريرك باقتباسات من الكتاب المقدس، ويظهر تأثره أيضًا بأقوال آباء الرهبنة القدامى وخاصة القديس الأنبا أنطونيوس، ويظهر البطريرك كطبيب روحي حاذق يفهم نوازع النفس البشرية، ويعالج الأمراض أو المشاكل الروحية المرتبطة بالتعلق بالحياة الدنيا، ويفرد الأب البطريرك الحلول مدعمة باقتباسات من الكتاب المقدس، ويظهر في هذه الرسائل تتبع الأب البطريرك لظروف رعيته ومحاولة معالجتها من خلال الظواهر الاجتماعية التي تنتشر في المجتمع ويشعر بلزوم التنويه والتنبيه لخطرها.