نادي مجلس الدولة ينعى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق

نعى المستشار سمير يوسف البهى، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، بخالص الحزن والأسى، المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، والذي وافته المنية أمس.

وتقدم رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بخالص التعازي إلى قضاة مصر جميعاً، معربًا عن حزنه الشديد لهذه الخسارة الفادحة لواحد من أبناء مجلس الدولة والذي كان يشكل قيمة قانونية وقضائية ودستورية كبيرة، ورمزًا يحتذى به في العطاء والتميز خلال مسيرته القضائية.

واختتم بيان نادي مجلس الدولة: ندعو الله (عز وجل) أن يسكن الفقيد فسيح جناته، وأن يلهم آله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان

صرح بذلك المستشار وائل فرحات عبد العظيم، وكيل مجلس الدولة، ورئيس المكتب الإعلامي لنادي قضاة مجلس الدولة.