الأربعاء 16 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين إثر تصادم سيارة و دراجة بخارية في 6 أكتوبر

اسعاف
اسعاف

أصيب شخصين في حادث تصادم وقع مساء اليوم الأربعاء، بين سيارة ودراجة بخارية داخل سوق الجملة بمدينة السادس من أكتوبر.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بنطاق سوق الجملة بوقوع حادث مرورى.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ وتبين إصابة شخصان إثر حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة وتم نقل المصابين إلى  المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقامت أوناش المرور برفع حطام الحادث من المكان، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجيزة المرور تصادم أكتوبر شخصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

حقيقة فيديو تهديد ضابط لعامل فى أسيوط

تأييد حبس الإعلامى توفيق عكاشة 3 أشهر

الحكومة تعلن موعد الزيادة فى المرتبات بإجمالى 40 مليار جنيه

شرط جزائى فى عقد كارتيرون يسبب أزمة فى الزمالك

«هتك عرضها وصورها».. المؤبد لسائق «توك توك» خطف ربة منزل بالإسكندرية

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الأول بالاسم جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

وجيه أمين عبدالعزيز

لنا الله..

ماجد حبته

الديمقراطية الكندية فى خطر!

خالد عكاشة

فى الأزمة الأوكرانية.. هل هناك صدام بأكثر مما هو بادٍ للعيان؟

محمد القصبي

ندوة نادي القصة.. أزمة النقد.. من هرمنة النص إلى شيطنته!!

د هند جاد

جيل «المستريحين» الجدد

الحسين عبدالرازق

الأزمة الأوكرانية والتصعيد غير المفيد!

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تطالب إسرائيل بتفادى التصعيد فى حى «الشيخ جراح» بالقدس

رئيسة مجلس النواب الأمريكى تصل إسرائيل.. وتلتقى وزيرى الجيش والخارجية

الخارجية الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي المستمر على حي الشيخ جراح