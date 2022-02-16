إصابة شخصين إثر تصادم سيارة و دراجة بخارية في 6 أكتوبر

أصيب شخصين في حادث تصادم وقع مساء اليوم الأربعاء، بين سيارة ودراجة بخارية داخل سوق الجملة بمدينة السادس من أكتوبر.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بنطاق سوق الجملة بوقوع حادث مرورى.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ وتبين إصابة شخصان إثر حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقامت أوناش المرور برفع حطام الحادث من المكان، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.