الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تلتزم باتفاق أوبك+.. السعودية ترفض طلب الرئيس بايدن زيادة إنتاج النفط

أوبك
أوبك

أفادت وكالة الأنباء الألمانية، مساء الأربعاء، بأن وزير الطاقة السعودي أبلغ نظرائه في دول "أوبك بلس" أن بلاده لن تزود السوق بمزيد من النفط.

ووصل إلى العاصمة الرياض اليوم، اثنان من المسؤولين الأمريكيين في محاولة لإقناع السعودية المنتج الأول للنفط في العالم بضخ المزيد من النفط.

ونقلت الوكالة الألمانية، عن مصدر في السفارة الأمريكية في العاصمة الرياض، إن منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط بريت ماكجورك ومبعوث وزارة الخارجية للطاقة آموس هوكستاين وصلا إلى الرياض في زيارة يلتقيان خلالها لاحقا مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ لبحث تلبية طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن زيادة السعودية إنتاجها النفطي لكبح جماح ارتفاع الأسعار.

وأوضح المصدر أن المسؤولين الأمريكيين سيعقدان اجتماعا مع الوزير السعودي، "يناقشان خلاله إمكانية ضخ المملكة المزيد من النفط لأن المخاوف من الغزو الروسي لأوكرانيا لا تزال قائمة، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة".

وتوقع مصدران سعوديان، أن يبلغ الوزير السعودي الموفدين الأمريكيين التزام الرياض باتفاق "اوبك بلس" وصعوبة التخلي عنه .

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر في خطاب ألقاه أمس، من أنه قد يزداد الوضع سوءا، إذا هاجمت روسيا أوكرانيا، "في إشارة إلى ارتفاع أسعار النفط التي وصلت إلى أكثر من 95 دولار".

وكانت صحيفة "إنترسبت" أعلنت في تقرير لها بأن السعودية رفضت طلبا للرئيس الأمريكي بايدن بزيادة إنتاج النفط.

وأكدت السعودية مؤخرا خلال الاجتماع الأخير لـ"أوبك بلس" الالتزام بتثبيت الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.

يشار إلى أن رحلة المسؤولين الأمريكيين إلى السعودية تأتي في أعقاب مكالمة هاتفية تمت مؤخرا بين الرئيس بايدن والعاهل السعودي الملك سلمان ناقشا خلالها "ضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية".

وبحسب بيان البيت الأبيض، أكد بايدن خلال الاتصال مع العاهل السعودي استعداد الولايات المتحدة لمساعدة المملكة بالعمليات الدفاعية ضد الحوثيين في اليمن في أعقاب الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على الإمارات والسعودية.

كما أشار إلى مناقشة إنتاج المملكة النفطي الذي ظل منخفضا منذ أن رفضت السعودية طلب بايدن زيادته في أغسطس الفائت.

إلا أن البيان السعودي الرسمي أوضح أن الملك سلمان خلال المكالمة "سلط الضوء على دور اتفاقية أوبك بلس التاريخية، وأهمية الحفاظ على هذه الاتفاقية".

السعودية الولايات المتحدة زيادة انتاج النفط اتفاق أوبك بلس بريت ماكجورك آموس هوكستاين مسؤولين أمريكيين

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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