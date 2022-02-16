الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا: قلقنا بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا لم يتراجع.. وهناك فرصة للدبلوماسية

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الأربعاء، أن هناك ادعاءات زائفة بهجمات عسكرية أوكرانية على إقليم دونباس، مشيرا إلى ان قلق الولايات المتحدة بشأن حدوث غزو روسي محتمل لأوكرانيا لم يتراجع.

وقال برايس إن المزيد من القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا تتحرك بشكل مقلق نحو مواقع قتالية.

من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي خلال مؤتمر صحفي من واشنطن، إن الولايات المتحدة ما زالت تعتقد أن هجوما روسيا ضد أوكرانيا سيحدث في أي وقت، ومع هذا هناك فرصة لحل دبلوماسي مع روسيا لكننا لا نجد خطوات عملية منها.

وأضافت ساكي: "ما زلنا نرى مزيدا من الحشود العسكرية واحتمال الغزو الروسي ما زال قائما، وما زلنا نرى مزيدا من الحشود العسكرية واحتمال الغزو الروسي ما زال قائما".

بلينكن يتوجه إلى ألمانيا

ومن المقرر أن يسافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى ألمانيا غدا الخميس للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن وسينسق مع شركاء الولايات المتحدة للاستعداد في المقابل لفرض كلفة باهظة على روسيا في حال غزوها أوكرانيا.

كما سينسق بلينكن بحسب مصادر أمريكية مع شركاء الولايات المتحدة بشأن دفع روسيا لخفض التصعيد واختيار مسار الدبلوماسية.

الناتو يبرر وجوده قرب روسيا

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في وقت سابق اليوم إن الوجود العسكري للحلف في شرق أوروبا هدفه مواجهة تهديدات روسيا، مؤكدا أن موسكو لوحت باستخدام القوة ضد جيرانها.

وأضاف ستولتنبرج: "روسيا أظهرت استعدادها لتحدي مبادئ أمننا ومن حق الحلف الدفاع عن نفسه"، مشيرا إلى أن وزراء الدفاع في حلف الناتو ناقشوا تحديث روسيا لترسانتها النووية.

وشدد الأمين العام لحلف الناتو أن موسكو تتحدى المبادئ الأساسية للحفاظ على الأمن الجماعي معتبرا أن تعزيز القدرات الدفاعية لحلف الناتو ليس تهديدا لروسيا.

وقال ستولتنبرج إن الناتو قدم اقتراحات إلى روسيا لخفض التوتر ولكن لم يتلق أي رد حتى الآن، مشيرا إلى أن روسيا لديها حشود عسكرية في أوروبا تعد الأكبر منذ الحرب الباردة.

وزارة الخارجية الامريكية نيد برايس دونباس الولايات المتحدة أوكرانيا القوات الروسية روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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