فنزويلا تدعم روسيا فى أزمتها مع الغرب حول أوكرانيا

أكدت كراكاس لموسكو، اليوم الأربعاء، "دعمها المطلق" في خضم الأزمة بين الأخيرة والغرب حول أوكرانيا، وذلك خلال زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف لفنزويلا.

وقال وزير النفط الفنزويلي طارق العيسمي: "بالنيابة عن الرئيس نيكولاس مادورو والشعب الفنزويلي، نريد أن نعرب عن دعمنا المطلق للشعب الروسي والاتحاد الروسي لا سيما الرئيس فلاديمير بوتين".

وأضاف طارق العيسمي، أن "روسيا جزء من العالم الجديد.. إنها قوة سلام عظمى وضعت تطورها العلمي والتكنولوجي والصناعي والطاقة في خدمة الإنسانية".

وأردف الوزير الفنزويلي: "لهذا السبب نقدّم كلّ دعمنا لروسيا، وسنواصل تعميق علاقتنا"، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

فنزويلا شريك استراتيجي لروسيا

من جهته، قال بوريسوف: "إن فنزويلا شريك استراتيجي لروسيا في أميركا اللاتينية والعالم. نحن نقدّر كثيرا هذه الشراكة وحوار الثقة على المستوى السياسي في هذا الوضع من عدم الاستقرار المتزايد. إن التعاون بين بلدينا أكثر أهمية من أي وقت مضى".

ويعبر الغربيون منذ أسابيع عن قلقهم من خطر حصول غزو روسي وشيك بعدما حشدت موسكو أكثر من 100 ألف جندي عند الحدود الأوكرانية، إلى جانب إجرائها تدريبات عسكرية عدة، في وضع متفجر تسبب بأسوأ أزمة بين الغرب وموسكو منذ انتهاء الحرب الباردة.

انتشار عسكري روسي في فنزويلا

وفي سياق الأزمة الراهنة، تحدث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عن انتشار عسكري روسي في فنزويلا وكوبا.

وتعتبر موسكو من الحلفاء الرئيسيين للرئيس نيكولاس مادورو الذي لم يعترف جزء من المجتمع الدولي بإعادة انتخابه في العام 2018، خصوصًا الولايات المتحدة التي تسعى لإطاحته من السلطة.

وتقاربت موسكو و كراكاس في عهد الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي امتد من عام 1999إلى عام 2013، ثم خلفه مادورو، خصوصًا مع شراء فنزويلا أسلحة من روسيا.