«الأعلى للثقافة» يوافق على تعديل 3 مواد فى لائحته

خلال اجتماعه الـ66

ترأست الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الاجتماع 66 للمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الدكتور عادل عبد الغفار وزير التعليم العالي والصحة والسكان، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أشرف صبحي وزير والشباب والرياضة، والدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس من الشخصيات العامة ورؤساء قطاعات وزارة الثقافة.

وكانت الجلسة قد استهلت بالتصديق علي محضر الاجتماع السابق المدرج بجدَول الأعمال، وتم مناقشة المقترح الخاص بضم جهات لها حق الترشيح لجوائز الدولة ان على تفوض وزيرة الثقافة لتشكيل لجنة مختصة لدراسة ومراجعة الضَوابط والمعايير المتعلقة بحق الجهات المتقدمة للترشيح لجوائز الدولة، ويعهد إليها بوضع المعايير المناسبة للجهات العربية التي لها حق الترشيح لجائزة النيل للمبدعين العرب بدء من العام المقبل.

كما تم الموافقة على التعديلات المقترحة لعدد من المواد التي تضمنتها اللائحة الداخلية للمجلس وهي مواد 43 -47 -51، على جانب مناقشة عدد من الأفكار والمقترحات التي من شأنها النهوض بالحركة الثقافية المصرية وخدمة المبدعين الذين يمثلون قوة مصر الناعمة وحائط الصد ضد الأفكار المتطرفة والهدامة.

عن ماذا تنص المواد الـ"43، 47،51" فى لائحة المجلس الاعلى للثقافة؟؛ تعالوا معاً نتعرف عليها :

المادة 43 وتختص بشروط الترشيح لجوائز الدولة (النيل والتقديرية والتفوق)، وتنص على ان يكون الترشيح مقتصراً على الجهات الآتية "مجالس الجامعات المصرية الحكومية، أكاديمية الفنون، أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، المجمع العلمى المصرى، مجمع اللغة العربية، مجمع البحوث الإسلامية، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، مجمع البحوث الإسلامية، نقابة الفنانين التشكيليينن نقابة المهن التمثيلية، نقابة المهن الموسيقية، نقابة المهن السينمائية، مكتبة الإسكندرية، المجلس المصرى للشئون الخارجية، جمعية محبى الفنون الجميلة، جمعية المعماريين المصريين، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، الجمعية المصرية للقانون الدولى، الجمعية الجغرافية المصرية، الجمعية المصرية للدراسات النفسية، الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، جمعية المهندسين المصريين، نادى القصة، أتيليه القاهرة، أتيليه الإسكندرية، بيت الشعر، الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية.

أما المادة 47، وتخص شروط العمل المقدم لنيل جوائز الدولة التشجيعية، وتنص على أن يكون العمل ذا قيمة علمية أو فنية يتصف بالجودة والأصالة، أن يكون العمل قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه ولم يمض على ذلك لأول مرة أكثر من ثلاث سنوات حتى تاريخ الإعلان عن التقديم للجوائز، ألا يكون العمل قد سبق تقديمه لنيل الجائزة فى ذات الفرع مل لم يتضمن ضافات جديدة تراها اللجنة ذات قيمة، ألا يكون العمل قد سبق تقديمه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخرى، لا يحق للشخص التقدم فى أكثر من فرع، يعتبر التقدم قائماً ولو توفى المتقدم بعد تقدمه، لا يجوز منح الجائزة أكثر من مرة لشخص واحد، ألا يكون المتقدم قد تجاوز سن الأربعين في أول أكتوبر من عام الإعلان عن الجائزة.

أما المادة 51، وتنص علي معايير اختيار رئيس وأعضاء لجان فحص جوائز الدولة، أن يكون من الأساتذة والمفكرين والمبدعين المشهود لهم بالكفاءة والتميز والنزاهة، ألا يكون من المرشحين أو المتقدمين للجوائز، ألا يكون ممن سبق لهم الفحص فى العام السابق إلا فى حالة الضرورة، وأن لا يجوز لأن يكون للفاحص أن يكون عضواً فى أكثر من لجنة، مراعاة تخصصات المرشحين والمتقدمين فى تشكيل اللجان، مراعاة تنوع أعضاء ورؤساء اللجان من مختلف الجامعات والمؤسسات فى مصر بقدر الإمكان.