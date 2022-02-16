مشردة من 20 عامًا.. «التضامن» تنقذ مسنة من الشارع وتنقلها لدور رعاية

استجابت مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، إحدى دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة التضامن للبلاغ الوارد إلى المؤسسة عن وجود سيدة بلا ماوى تفترش الشارع من 20 عامًا في أحد شوارع البحيرة.

أشارت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه على الفور تحرك الفريق التابع للمؤسسة سريعًا، وتبين أنها تدعى ماما ليلى، مسنة تبلغ من العمر ٨٠ عاما مشردة بعد أن تركها أبناؤها فى الشارع.

أكدت مؤسسة معانا أنه تم التواصل مع أهالي محافظة البحيرة، الذين قاموا بالإبلاغ عنها بعد تدهور حالتها الصحية، واحتياجها للرعاية الصحية والنفسية، مؤكدة أنها تعاني من أمراض شيخوخة واضطرابات نفسية حادة وارتفاع ضغط الدم والسكر وضعف عام بالجّسد.

أوضحت أنه تم الكشف الطبي عليها وتبين أنها تعاني من أمراض شيخوخة واضطرابات نفسية حادة وارتفاع ضغط الدم والسكر وضعف عام بالجسد.