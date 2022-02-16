«المصريين الأحرار» بالوادي الجديد يستمع لمشاكل المرأة إلكترونيا

دشنت أمانة حزب «المصريين الأحرار» بالواد الجديد تطبيقات إلكترونية "أونلاين"، لسهول التواصل مع سيدات المحافظة، لمناقشة الموضوعات والقضايا التي تهم المرأة والطفل.

وقال أسعد سعد فرح، الأمين العام للحزب بالمحافظة وعضو الهيئة العليا بالحزب، إنه نظرًا لظروف جائحة كورونا اتبعت الأمانة خطة عمل للتواصل البديل والوصول لكافة المواطنين “أونلاين” عبر الفضاء الإلكتروني، لمتابعة وتحقيق أنشطة أكثر اتساعا وفاعلية وحفاظا علي المواطنين من التجمعات.

وأضاف أن أمانة المرأة بالمحافظة بقيادة اسمهان علي تستهدف مشاركة سيدات المحافظة في التواصل عبر التطبيقات الإلكترونية لمناقشة كل مايهم المرأة والأسرة المصرية.

من جهتها، قالت أسمهان علي، أمينة المرأة، إن البرنامج سوف يناقش قضايا المرأة المعيلة والمرأة العاملة وربات البيوت وكذلك الفتيات وخاصه المقبلات على الزواج كما سيناقش البرنامج انتشار حالات الطلاق وأثرها على الأسرة والمجتمع، مشيرة إلى أن البرنامج سوف يساهم ويساعد في ربط السيدات وقضاياهم بمتخذي القرار والمسئولين وفتح قناه اتصال حتى يمكن وصول شكاوى السيدات بالمحافظة.

يذكر أن حزب المصريين الأحرار «المصريين الأحرار» بالوادي الجديد أطلق برنامج مصور تحت عنوان «ذاكرة التاريخ»، يهدف توعية البراعم وشباب المحافظة بكافة المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية وغيرها تماشيًا مع برامج الحزب لتبني براعم شباب الجمهورية الجديدة.