الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

الزيوت العطرية ..7 أشياء مدهشة يمكن أن تعطل دورة نومك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يعاني كثيرون من الأرق المزمن، ويزداد عدد مستخدمى الحبوب المنومة مع تقدم العمر،  وقد تتساءل عن سبب عدم حصولك على قسط كافٍ من النوم بعد إعداد طقوس وقت النوم،وربما تكمن المشكلة في أصغر الأشياء التي لم تفكر، لذا نستعرض خلال السطور التالية العقبات المحتملة لعدم حصولك على قسط من النوم ليلا وفقًا لموقع  Bright Side .

1- فراش اصطناعي

الفراش المصنوع من مواد طبيعية أكثر برودة ويوفر تهوية أفضل، كما أنه يمتص الرطوبة بشكل أفضل، على العكس من ذلك  فإن الفراش الصناعي يحبس الحرارة ويمكن أن يكون سببًا للتعرق الليلي،  لهذا السبب، ينتهي بك الأمر إلى التقليب والتقلب طوال الليل وربما تعاني من التهيج الذي تسببه بعض الأقمشة الاصطناعية.

2. زيوت عطرية

على الرغم من أن بعض الزيوت تساعدنا على التهدئة، مثل اللافندر، إلا أن عدد منها يفعل العكس، يمكن أن تبقيك الزيوت الأساسية من الحمضيات مستيقظًا، إذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص الذين يرشون الزيوت العطرية على وسادته مباشرةً، فتذكر أن بعضها يمكن أن تسبب حروقًا كيميائية قد تأثر على هرموناتك أيضًا ، لذا يمكن إلقاء اللوم على اختلال التوازن الهرموني في دورة النوم المضطربة .

3. مشاكل الغدة الدرقية

يميل أولئك الذين يعانون  من مشاكل الغدة الدرقية إلى الإصابة بانقطاع النفس النومي (توقف مؤقت في التنفس)، يمكن أن يسبب الاستيقاظ المنتظم، لذلك بعد النوم ليلاً ، قد تشعر بالإرهاق بدلاً من النشاط،  غالبًا ما يؤدي ضعف الغدة الدرقية إلى اضطراب إيقاعات الساعة البيولوجية أيضًا.

4. نقص المغنيسيوم

المغنيسيوم عنصر أساسي يؤثر على قدرتك على  النوم، إذا كان جسمك يفتقر إلى هذه المغذيات، فقد تجد صعوبة في الاسترخاء،  إلى جانب ذلك، تحدث أيضًا ارتعاش العضلات أو متلازمة تململ الساق بسبب انخفاض مستويات المغنيسيوم،  لهذا السبب غالبًا ما تستخدم المكملات لعلاج الأرق.

5- النباتات

عليك أن تكون حذرًا عند وضع النباتات في غرفة نومك، يمكن أن تكون بعض النباتات المنزلية سامة للإنسان، إذا كنت تعاني من الربو ، فقد تؤدي بعض النباتات إلى ظهور هذه الحالة إذا كنت تعاني من حساسية تجاهها، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب العفن أو البكتيريا الأخرى الموجودة في التربة ضررًا، ونتيجة لذلك، تؤدي إلى تدهور جودة نومك.

 

6- متلازمة تململ الساق

تتميز المتلازمة عادة بالحاجة إلى تحريك أطرافك بسبب الأحاسيس غير السارة في ساقيك، أنت مُجبر على الاستيقاظ للتوقف عن الزحف أو الوخز أو حرق المشاعر في الساقين، تتفاوت شدتها وهي أكثر شيوعًا بين الأشخاص في الخمسينيات من العمر يمكن أن تكون المتلازمة سببًا لاضطراب النوم أو عرضًا جانبيًا له.

 

7- النوم مع السخان

في الليل، تنخفض درجة حرارة أجسامنا قليلاً للإشارة إلى أن الوقت قد حان للنوم، ومع ذلك إذا كان هناك مدفأة في غرفة النوم  فقد يفشل جسمك في إدراك أن وقت النوم قد حان، علاوة على ذلك ، تنتج السخانات الكثير من أول أكسيد الكربون ، والتي يمكن أن تضر بصحتنا بكميات كبيرة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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