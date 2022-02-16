تجديد حبس المتهم بتزوير المستندات والمحررات الرسمية

جدد قاض المعارضات المختص، اليوم الأربعاء، حبس متهم بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهم بتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، وضمت الأحراز مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية- مجموعة من شهادات الاستثمار وكشوف حسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك تحمل أختاما مزورة- مجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختام مزورة لشعار الجمهورية منسوبة لمحافظة الإسكندرية.

ومجموعة من المؤهلات والشهادات والإفادات "قيد وفصل" خالية البيانات خاصة بالمؤسسات التعليمية- مجموعة من التقارير الطبية ومستخرجات رسمية منسوب صدورها لبعض المستشفيات- مجموعة من التوكيلات منسوب صدورها لمكاتب الشهر العقاري المختلفة– كمية كبيرة من "تراخيص قيادة وتسيير "خام" خالية البيانات- بطاقات رقم قومي- كارنيهات منسوبة للعديد من الجهات النقابية.. وجميعها ممهورة بأختام شعار الجمهورية "المزورة".

كما تم ضبط "35 خاتما خشبيا مقلدا لشعار الجمهورية منسوبا لعدة جهات حكومية- 8 أختام أكلاشيه مقلدة منسوبة لعدة جهات أجنبية – 17 أكلاشيه مقلدة منسوب صدروها لعدة جهات حكومية – 6 عقود تمليك خالية البيانات معدة للتزوير وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره لجهات حكومية- 5 توكيلات خالية البيانات معدة للتزوير ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره لجهات حكومي – 2 هاتف محمول"، وبمواجهته أقر بممارسته نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.