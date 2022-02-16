الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مصر للطيران» تنقل الأهلى والزمالك إلى السودان وأنجولا للمشاركة بدورى الأبطال

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت مصر للطيران، اليوم الأربعاء، عن تسيير رحلة خاصة رقم MS 3200 من طراز البوينج B737-800 والمتجهة إلى مطار الخرطوم بالسودان، لنقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم للنادى الأهلى استعدادا لمواجهة فريق الهلال السوداني فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

كما تنقل مصرللطيران ظهر اليوم بعثة نادى الزمالك على رحلة خاصة رقم MS 3930، والمتجهة إلى إنجولا، من طراز البوينج B737-800 لمواجهة فريق "ساجرادا " الأنجولى، فى الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات دورى أبطال إفريقيا.

وتتمني الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الرسمي وراعى الكرة المصرية التوفيق والفوز للناديين الكبيرين الأهلي والزمالك.

وتلتزم  المطارات المصرية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليلPCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

مطار الخرطوم بالسودان الاهلى الزمالك أبطال افريقيا مصرللطيران

رئيس التحرير

وائل لطفي

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