الأربعاء 16 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكر للصناعات التكاملية تقترب من انتاج 3مليون طن سكر من تورايدت قصب السكر

«السكر للصناعات التكاملية» تقترب من إنتاج 3 ملايين طن من توريدات القصب

قصب السكر
قصب السكر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إجمالي قصب السكر المورد لشركة السكر للصناعات التكاملية خلال موسم التوريد الحالي يقدر بـ2930045 مليون طن قصب سكر، أنتجت نحو 297792.100 ألف طن سكر حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن موسم توريد قصب السكر بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى آخر أبريل، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد خلال موسم الحالي 8.1 مليون طن قصب لإنتاج 874.851 ألف طن سكر.

وقررت الوزارة رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالى لتبلغ 810 جنيهات مقابل 720 جنيها في الموسم الماضي.

وأشار المتحدث الرسمي ‏للوزارة أحمد كمال معاون الوزير، إلى أن الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، وجه شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد ‏مستحقات الموردين.

من جانبه، صرح اللواء عصام البديوي - رئيس مجلس إدارة شركة السكر ‏للصناعات التكاملية بأنه من المتوقع استقبال ما يصل إلى 10 ملايين طن قصب ‏سكر هذا العام، وأكد صلاح فتحي - العضو المنتدب للشركة أنه قبل بدء ‏الموسم قد تم عمل الصيانة اللازمة للمصانع، مشيراً إلى أن توجيهات ‏الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية بتسهيل استلام القصب ‏المورَد تنفذ حسب توجيهاته.‏

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، موسم توريد قصب السكر بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي، ويستمر حتى آخر أبريل، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد خلال موسم الحالي 8.1 مليون طن قصب.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر زيادة سعر طن قصب السكر الذي يتم توريده من المزارعين خلال الموسم المقبل، بنحو 90 جنيها للطن ليصل إلى 810 بدلًا من 720 جنيها للطن.

كما قررت الوزارة رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالي، لتبلغ 810 جنيهات مقابل 720 جنيها في الموسم الماضي.

وزارة التموين اسعار توريد قصب السكر موسم التوريد وزارة التموين والتجارة الداخلية وزير التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين والتجارة السكر والصناعات التكاملية معاون الوزير للصناعات لدكتور علي المصيلحي

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